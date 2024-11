Alluvione Campi: Monni ‘ci mancano 100 milioni per nuove opere’

Alluvione Campi Bisenzio – “Abbiamo inviato al Governo, solo per il Comune di Campi Bisenzio, una richiesta di circa 100 milioni di euro per nuove opere: sono interventi fondamentali per la riduzione del rischio residuo, ma ad oggi non abbiamo avuto risposte concrete da Roma”. Lo ha affermato Monia Monni, assessora all’Ambiente della Regione Toscana, che ha effettuato un sopralluogo sui cantieri delle opere in somma urgenza avviati dopo l’alluvione del novembre 2023.

In particolare è conclusa la realizzazione del nuovo muro di contenimento della Marina a Villa Montalvo ed il rafforzamento delle arginature del Bisenzio in zona Santa Maria. “Le due opere – spiega Monni – sono di fatto funzionanti sotto l’aspetto idraulico e le abbiamo realizzate con più interventi in somma urgenza per un importo complessivo di 8 milioni per il muro di villa Montalvo e 1,4 per il rafforzamento arginale del Bisenzio“.

In questo anno, ha aggiunto l’assessore Monni, “abbiamo fatto interventi in opere idrauliche per oltre 10 milioni in somma urgenza ed abbiamo terminato ulteriori cantieri cantieri già programmati prima dell’alluvione per 5,5 milioni grazie anche al lavoro svolto da parte del Consorzio di Bonifica 3”. Inoltre, ha sottolineato, “stiamo per cantierizzare altri 7 milioni di opere sulla Marina e 2,7 milioni sul rafforzamento arginale del Bisenzio presso la Rocca Strozzi”. Per quanto riguarda i ristori, spiega la Regione, è stata quasi terminata l’assegnazione e la liquidazione delle risorse regionali, con contributi a 3.433 famiglie per 9,7 milioni di euro. “Mancano una sessantina di persone – si legge – che non hanno inserito l’Iban nella richiesta e un centinaio di richieste più complesse sulle quali la Regione, insieme all’amministrazione comunale sta provvedendo a verificare”. Sono stati erogati inoltre 1,2 milioni per i Contributi di autonoma sistemazione (Cas).