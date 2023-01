All’Abetone piste innevate, riaprono i campi da sci. Da domani a sabato apriranno progressivamente tutti gli impianti

Abetone, la neve è arrivata e da oggi nella località sciistica della montagna pistoiese sono aperti i campi scuola, mentre “già da domani – sottolinea l’assessore al turismo di Abetone Cutigliano, Andrea Formento, che è anche presidente nazionale di Federfuni – l’offerta aumenterà l’apertura di altre piste nelle zone più alte“.

Formento spiega che “da giovedì, invece, apriranno progressivamente altri impianti di risalita dell’Abetone, fino ad arrivare alla totalità degli impianti aperti prevista per sabato. Le piste sono innevate in abbondanza e poi ci aspettiamo in abbassamento forte delle temperature, a partire da giovedì, con nuove nevicate anche a quote più basse”.

La neve è presente anche in Abetone paese, ma le strade sono pulite, e non ci sono particolari difficoltà a raggiungere la stazione sciistica, anche se sono richieste le dotazioni invernali.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha di nuovo dedicato un post sulla sua pagina Facebook all’Abetone: “Continua a nevicare sull’Appennino, 35 cm all’Abetone, 20 cm al Casone di Profecchia. Qualche centimetro anche su Amiata, Monte Falco e Pratomagno. Forti precipitazioni stanno interessando parte della Toscana, a Fornovolasco (Lucca) cumulati di pioggia sopra i 90 mm. Forti raffiche di vento sulla costa e nelle aree interne, 100km/h all’Argentario (Grosseto) e a Castiglione d’Orcia (Siena). Prosegue per tutta la giornata l’allerta gialla”.