Ultimi appuntamenti della Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Firenze che s abato 13 aprile alle 16.00 portano al Teatro della Pergola la pianista canadese Angela Hewitt per una nuova tappa della sua Bach Odyssey .

Un mastodontico e affascinante progetto su Bach che la musicista da tre anni sta presentando in tutto il mondo e che è lei stessa a spiegare: “Quando il direttore della Wigmore Hall di Londra mi ha contattata per propormi di eseguire l’opera integrale di Bach per tastiera in dodici recital in quattro anni, la mia prima reazione è stata di dire di no. C’è ancora così tanto repertorio che voglio fare prima che sia troppo tardi! Ma non ho impiegato molto a cambiare idea e rendermi conto di quale meravigliosa cosa sarebbe stata rivisitare tutta l’opera in un arco di tempo definito. So che questi concerti saranno momenti salienti della mia vita, e non vedo l’ora di condividere la gloria di Bach con voi tra adesso e il 2020!”

In questa tappa della sua Odissea intorno al repertorio di Bach, Angela Hewitt presenterà un concerto dedicato alle Toccate del compositore, ovvero forme musicali per strumento solista, caratterizzate da una forma libera e virtuosistica. Nel suo concerto, Angela Hewitt eseguirà 7 Toccate per tastiera, in diverse tonalità: in chiusura del concerto, è in programma anche la Fantasia cromatica e Fuga in re minore, composta da Bach nel 1720.

Biglietti da 17 a 28 euro. Tutte le info e il programma completo della stagione su www.amicimusicafirenze.it.