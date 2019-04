Toscana, 150€ per acquisto bici pieghevole

Nei prossimi giorni “pubblicheremo un nuovo bando che mette a disposizione un bonus di 150 euro per l’acquisto di bici pieghevoli, vale a dire quelle che possono essere trasportate in treno non pagando il biglietto”.

Lo ha detto l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, a margine di una conferenza stampa su Florence Bike Festival, al parco delle Cascine a Firenze.

“E’ rivolto a tutti – ha continuato – ma soprattutto ai pendolari. Per l’accesso i richiedenti dovranno essere in possesso o di un abbonamento annuale oppure di abbonamenti mensili che consentono comunque di avere un buono di 50 euro per ogni abbonamento” di tipo mensile. E’ una iniziativa che ripetiamo perché ha avuto successo” in passato “e perché si inserisce comunque in tutte le politiche che stiamo portando avanti per favorire l’utilizzo della bici in tutti i suoi aspetti, sia come mezzo di trasporto che come mezzo di aggregazione e di sport, sia come asset per quanto riguarda un turismo che è in forte crescita”. Ceccarelli ha anche ricordato che “il cicloturismo vale 8 miliardi di euro in Italia”.