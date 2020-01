Al Glue di Firenze vi aspetta la Bowie night!

SABATO 18 GENNAIO – THE WINSTONS i Fratelli Winstons sono tornati! Enro (Enrico Gabrielli), Rob (Roberto Dell’Era) e Linnon (Lino Gitto), tornano a tre anni dall’uscita del loro esordio che folgorò letteralmente la scena nostrana registrando il consenso unanime di pubblico e critica. “Smith””, il secondo album, segna un ulteriore balzo in avanti in termini di originalità e creatività, pur mantenendo intatto il famigerato interplay e le straordinarie doti musicali espresse in maniera ineguagliabile sul palco. Alla lavorazione del nuovo disco hanno partecipato Tommaso Colliva (Calibro 35), Nic Chester, Mick Harvey e Rob Sinclair dei mitici Caravan, sino al violino di Rodrigo D’Erasmo e al trombone di Federico Pierantoni.

SABATO 25 – HANDSHAKE release party (ITA – Urtovox Records)

Il gelataio è atterrato sulla luna per uno show imperdibile fatto di suoni e luci spaziali in collaborazione con i ragazzi di Jb Sound, per un Glue come non l’avete mai visto. Gli Handshake presentano il loro primo album; dopo il successo dei tre singoli estratti da “An Ice Cream Man on the Moon”, il passaggio sulla prestigiosa BBC Radio London e il minitour in Gran Bretagna è giunto il momento di godersi dal vivo l’intero disco.