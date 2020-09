Airc e Cr Firenze, 5 milioni per ricerca contro il cancro

Firenze, potenziamento tecnologico delle strutture di ricerca e creazione di un network scientifico e sostegno al lavoro dei giovani ricercatori sono i principali obiettivi raggiunti in Toscana grazie alla sinergia tra Fondazione Airc e Fondazione Cr Firenze, nata nel 2016 con l’intento di promuovere e sostenere la migliore ricerca sul cancro nell’area di Firenze, Empoli e Prato.

In quattro anni di proficua collaborazione tra Airc e Fondazione Cr, spiega una nota, le due istituzioni hanno messo a disposizione della comunità scientifica del territorio oltre cinque milioni di euro per sostenere innovativi progetti di ricerca oncologica.

Dall’alleanza delle due Fondazioni è nato nel 2016 il bando congiunto Multi-User Equipment, con l’obiettivo di mettere a disposizione della comunità scientifica apparecchiature d’avanguardia: tra i macchinari acquistati, uno per lo studio del metabolismo cellulare, uno spettrometro di massa e una stazione di imaging fotoacustica per lo studio di modelli preclinici.

L’investimento congiunto ha consentito, inoltre, di sostenere tre programmi di ricerca di durata triennale che hanno portato, ad oggi, al coinvolgimento di 20 diversi gruppi di ricerca sul territorio. Sono stati sostenuti inoltre 25 progetti di ricerca. I risultati ottenuti dai ricercatori dimostrano l’efficacia di un modello di collaborazione di successo che si è tradotto in un potenziamento significativo delle strutture di ricerca del territorio al servizio della comunità scientifica nazionale e in concrete opportunità di lavoro per più di 100 ricercatori.

Dalle ricerche sono emerse finora 50 pubblicazioni su riviste scientifiche di alto profilo. “La collaborazione con Fondazione Cr Firenze si è rivelata strategica e rappresenta oggi un modello di straordinaria efficacia, riproducibile su tutto il territorio nazionale”, afferma Federico Caligaris Cappio, direttore scientifico di Fondazione Airc.

“Sono passati quattro anni – dichiara il direttore generale di Fondazione Cr Firenze Gabriele Gori – dalle prime iniziative realizzate in sinergia con Airc e oggi possiamo, con soddisfazione, rendere conto dei primi risultati raggiunti”.