Sgombero palazzina Firenze, in due salgono su tetto

Sono una dozzina in tutto le persone trovate dalla polizia stamani nella palazzina in disuso, nel complesso di villa Basilewsky in via Lorenzo il Magnifico a Firenze, occupata nei giorni scorsi da militanti di area antagonista.

Due di loro sono saliti sul tetto dell’edificio, dove si trovano tutt’ora, per protestare contro lo sgombero. Per altri dieci sono in corso le operazioni di identificazione da parte degli agenti. Secondo quanto reso noto dalla questura, saranno denunciati per occupazione abusiva di terreni ed edifici.

L’immobile di proprietà della Regione è stato occupato lo scorso 19 settembre durante la manifestazione per l’orgoglio lgbt indetta da militanti di area anarchica. Le operazioni delle forze di polizia sono iniziate intorno alle 9.30.