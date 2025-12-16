Affitti brevi, Funaro: la sentenza Consulta è una vittoria del turismo sostenibile

Lo dichiara la sindaca di Firenze Sara Funaro.Per Funaro la legge toscana “deve diventare un esempio a livello nazionale per permettere ai sindaci la tutela dell’identità delle città e dei territori

“La decisione della Corte Costituzionale di salvare il Testo unico del turismo della Regione Toscana respingendo il ricorso del Governo è una bella notizia e una grande vittoria per gli amministratori, un punto fermo importante per continuare nel nostro lavoro per un turismo sostenibile. Siamo sulla strada giusta e andiamo avanti”, “il nostro obiettivo è sempre stato quello di conciliare l’accoglienza dei turisti con la qualità della vita dei fiorentini, e questa sentenza conferma che siamo sulla strada giusta”. Lo dichiara la sindaca di Firenze Sara Funaro.

Per Funaro la legge toscana “deve diventare un esempio a livello nazionale per permettere ai sindaci la tutela dell’identità delle città e dei territori. Come amministrazione, siamo sempre stati convinti della necessità di una regolamentazione delle locazioni brevi in grado di garantire un’adeguata qualità della vita per i residenti e non appena abbiamo avuto la possibilità abbiamo approvato un regolamento, primi in Italia”.

“Il diritto dei Comuni di introdurre limiti specifici in aree ad alta densità turistica è un importante strumento per città come Firenze che devono affrontare l’impatto del sovraffollamento turistico, preservando al contempo l’accesso al mercato per chi vuole intraprendere attività turistiche in maniera regolamentata e imprenditoriale”, conclude Funaro.