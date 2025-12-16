Controradio Streaming
Affitti brevi, Giani: 'vittoria su tutta la linea della Regione Toscana"
Affitti brevi, Giani: ‘vittoria su tutta la linea della Regione Toscana”

By Domenico Guarino
EUGENIO GIANI, PRESIDENTE REGIONE TOSCANA

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando la decisione della Consulta. La Consulta ha riconosciuto “la legittimità giuridica” della legge toscana

“Vittoria su tutta la linea della Regione Toscana rispetto ai rilievi presentati dal Governo sulla legge sul turismo che era stata fermata dal ricorso alla Consulta del Governo Meloni. Devo dire che sono estremamente contento perché rivela la correttezza del nostro operato”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando la decisione della Consulta.

La Consulta ha riconosciuto “la legittimità giuridica” della legge sul “governo degli affitti brevi” sulla possibilità “sia di consentire all’albergo di gestire un affitto breve in immobili adiacenti sia di creare una governance da parte dei Comuni”.

Giani si è detto “veramente molto contento. Molte altre Regioni aspettavano l’esito del giudizio della Corte Costituzionale rispetto alla legge toscana, a questo punto diventiamo caposcuola rispetto a leggi sul turismo che riconoscono questa disciplina e questa possibilità di autodeterminazione delle Regioni in una materia che di per sé la Costituzione riconosce a livello locale”.

 

