Peretola, è polemica. Falchi: “Ci stanno riprovando”

Non si placano le polemiche intorno alla nuova pista di Peretola dopo le notizie diffuse ieri che hanno visto attivata presso il ministero dei Trasporti da parte di Enac la nuova Valutazione d’impatto ambientale (Via) per il progetto, rivisitato, che prevede un tracciato di 2.200 metri e un orientamento non più parallelo all’autostrada A11 ma convergente.

“Ci riprovano. Riparte ufficialmente al ministero il nuovo percorso per la valutazione ambientale del nuovo aeroporto di Firenze. Non è un fatto inatteso, i mesi di silenzio che hanno seguito il dibattito pubblico, durante il quale sono emerse in maniera chiara tutte le criticità del progetto, non hanno portato nessun passo indietro da parte di Enac e da Toscana Aeroporti. Si vuole andare avanti con un progetto sbagliato e dannoso per lo sviluppo del nostro territorio, trincerandosi dietro un nuovo masterplan sostanzialmente identico al vecchio, già ampiamente bocciato”. Lo scrive su facebook il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi di Sinistra Italiana, a proposito del progetto di Peretola

“Ancora una volta – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – faremo la nostra parte e porteremo la nostra posizione di netta contrarietà in tutte le sedi. Faremo valere, come accaduto negli anni passati, le ragioni del nostro territorio e l’interesse della nostra comunità”.