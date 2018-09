Aeroporto Firenze, comitati: non si approvi ampliamento 

“Approvare l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze sarebbe un atto letale nei confronti dell’ecosistema ambientale e umano del territorio della piana di Firenze, Prato e Pistoia. Chiediamo a tutti i partecipanti alla conferenza di servizi sull’infrastruttura, in programma il 7 settembre, di non approvarlo”.

È l’appello lanciato oggi da un coordinamento formato da numerosi comitati, in occasione della discussione in Consiglio comunale sul masterplan per l’ampliamento dello scalo fiorentino. Il progetto, è stato spiegato durante una conferenza stampa, “non tiene conto dell’impatto sull’ecosistema della Piana, sul suo paesaggio, sulla sua complessità di interazione ambientale e umana: la presenza invasiva della struttura, così come le sue attività pericolose ed inquinanti, diviene fattore di morte di tutto il sistema, distruggendo anche il cuore verde di tutta la città metropolitana, trasformandola in un unico lago di cemento e asfalto”.

Si eviti dunque, chiedono le associazioni contrarie all’ampliamento, di “mettere a rischio letale un milione di persone, di compromettere una porzione essenziale dell’Italia, di degradare il patrimonio e la vita degli abitanti di tre città, Firenze; Prato, Pistoia, e dei borghi dei loro territori”.