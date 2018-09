Nextech: torna il festival della musica elettronica

Firenze, arriva la dodicesima edizione di Nextech Festival il 20, 21 e 22 settembre. Il festival della musica elettronica si dividerà in tre location: La Compagnia, il Club 21 e la Fortezza da Basso.

Nextech Festival torna a settembre a Firenze. Un evento organizzato da Atomic Event, Musicus Concentus, Refkex Culture e Tinì. Prima serata giovedì 20 settembre al Cinema La Compagnia con Demdike Stare con Michael England, introdotti dai torinesi Ozmotic.

La sera di venerdì 21 al Club 21 sarà animata dai Booka Shade, composti da Walter Merzinger e Amo Kammermeier, e Teo Naddi. Due veterani della scena musicale elettronica in scena.

Sabato 22 la tradizionale chiusura del festival alla Fortezza Da Basso, un momento caratterizzato come sempre dalle sonorità techno più autentiche. Ospite in consolle Amelie Lens, una delle top dj del momento. La giovane belga in poco più di un anno è arrivata ad essere una delle dj/ producer più richieste al mondo. In compagnia della giovane Lens, Joy Kitikonti: artista poliedrico, con diversi anni di carriera alle spalle, successi discografici ed artistici, collaborazioni e riconoscimenti.

Per maggiori info: www.nectechfestival.com