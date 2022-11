Aeroporto Amerigo Vespucci, 11 novembre si apre il dibattito pubblico

Firenze, l’11 novembre alle ore 12 si apre il dibattito pubblico, con una conferenza stampa di presentazione, nella Sala delle Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati, sul progetto di ampliamento dell’aeroporto Amerigo Vespucci.

Il dibattito pubblico sulla possibilità della nuova pista dell’aeroporto Amerigo Vespucci sarà presentato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Inoltre, all’incontro saranno presenti l’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli, il sindaco della Città metropolitana Dario Nardella, Caterina Cittadino presidente commissione nazionale del Dibattito Pubblico (CNDP), Claudio Eminente direttore centrale programmazione economica e sviluppo infrastrutture ENAC, Lorenzo Tenerani direttore ambiente e infrastrutture e direttore tecnico Toscana Aeroporti e Alberto Cena, coordinatore del dibattito pubblico.

Aeroporto Amerigo Vespucci

Ricordiamo che il dibattito pubblico ha come scopo il possibile allungamento della pista dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. I pareri, favorevoli o meno, andranno raccolti per arrivare, entro Natale, a una relazione definitiva e alla successiva decisone.

Nel dibattito pubblico saranno coinvolti i singoli cittadini, le associazioni di categoria, le amministrazioni ed i comitati.

I pareri sono variegati, da una parte vi sono i residenti schierati per spostare il tracciato, e far così deviare il traffico aereo che attualmente rende la vita infernale agli abitanti della zona. Dall’altra parte invece troviamo gli oppositori, perché vi è il timore che in decollo e in atterraggio l’impatto possa ricadere su altre zone abitate.

Lo scopo però di Toscana Aeroporti è quello di dare alla città di Firenze un aeroporto più performante, aumentando così il traffico passeggeri.

Se volete avere maggiori informazioni vi invitiamo a leggere il seguente articolo: “Toscana Aeroporti: a breve dibattito pubblico su nuova pista Peretola”