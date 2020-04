Addio Andrea Mi, il sound elettronico multimediale di Controradio

E’ con grande tristezza che tutta la famiglia di Controradio annuncia la scomparsa di Andrea Mi. Amico prima di tutto, poi giornalista, conduttore radiofonico, dj e infaticabile animatore culturale. Una grande perdita per la radio e per tutta la città di Firenze.

Per la nostra emittente ha curato una serie innumerevole di iniziative, quasi impossibile elencarle tutte. Ricordiamo fra le tante la storica avventura di VideoMinuto, le trasmissioni musicali “Mixology”, “Ragnampiza” e (in coppia con Giustina Terenzi) “Due di troppo”. Negli ultimi anni curava la trasmissione “Architects and the city” in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Firenze.

Esperto di musica, video e nuovi media, ha scritto su riviste specializzate e web magazine come Modo, Blow Up, Alias/il manifesto, Hot, Drome, Superfly, FFF, Il Mucchio Selvaggio, Gold, e collabora come consulente o curatore freelance con numerosi festival internazionali dedicati alle arti digitali tra i quali: Citymix/ Fabbrica Europa, Screenmusic/Festival della Creatività, Italian Live Media, Netmage, Enzimi, Napoli Film Festival, Freeshout, Loop, Nextech, Streamfest.

Ha partecipato a dischi con artisti come Akufen, Beans, Coldcut, Cooly G, Daddy G, Dani Siciliano, David Rodigan, Jazzanova, Jen Jelinek, Kruder & Dorfmeister, Lee Scratch Perry, Mala – Digital Mystikz Smith&Mighty, Manitoba, Shantel, Soul Jazz Sound System, Telefon Tel Aviv, Tricky, Questlove.

Da domani sarà triste non vederlo varcare la soglia degli studi di Controradio con l’inseparabile laptop sotto il braccio, o sentirlo al telefono impegnato a ragionare su uno dei suoi mille progetti. Ci mancherai Andrea Mi.

*In attesa di definire forme appropriate per ricordarlo, le trasmissioni di Controradio di martedì 14 aprile saranno tutte dedicate al ricordo del caro amico e collaboratore.