Prato e Massarosa, scatta oggi obbligo di indossare mascherina

Il Comune di Prato, “grazie al grande lavoro di tutti il sistema di Protezione civile”, ha consegnato le mascherine a tutte le famiglie di Prato. Entra così da stamane in vigore l’ordinanza regionale che ne dispone l’uso obbligatorio.

Lo rende noto lo stesso Comune di Prato: “Ricordiamo – precisa il Comune – che restano in vigore tutte le norme sull’obbligo di restare e a casa e di uscire solo per motivi di lavoro, salute e comprovata necessità”.

Massarosa, al via da oggi l’obbligo di indossare la mascherina. In ottemperanza all’ordinanza regionale n.26 del 6 aprile 2020 anche a Massarosa, ultimata la consegna delle mascherine monouso, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale.

L’obbligo si rende necessario “in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”.

Restano ferme le prescrizioni riguardo il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale. L’obbligo non si applica “ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls”

“Grazie al grande lavoro dei nostri uffici e delle associazioni di volontariato nel giro di due giorni dall’arrivo delle mascherine siamo stati in grado di consegnarle a tutte le famiglie del territorio. Se ci fosse ancora qualche famiglia rimasta sprovvista, per qualsiasi motivo, si potrebbe chiamare il numero 0584.93025 (Misericordia Massarosa) e concordare la consegna tramite Protezione Civile