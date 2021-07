Addio a Valeria Ronzani, giornalista culturale eclettica e tenace

Addio alla collega Valeria Ronzani. Laureata in storia dell’arte, in contatto con la realtà dei beni culturali, ha studiato molti anni lirica come soprano solista. Da giornalista si occupava di cultura, prevalentemente arte, mondo dei beni culturali, opera lirica e fondazioni lirico sinfoniche.

Giornalista di lungo corso, collaboratrice del Corriere Fiorentino e de Il Sole 24 ORE, direttrice del sito Words in Freedom, già direttrice responsabile di Rete Toscana Classica ma, “per noi, soprattutto una cara amica dell’ORT”, sottolinea in una nota l’Orchesta regionale toscana dando notizia della scomparsa di Valeria. “Più volte ha seguito e commentato la nostra attività collaborando anche con la Fondazione. Indimenticabile per tutti quelli che la conoscevano, aveva una vivacità intellettuale che non passava inosservata. Ci mancherà, ci sta già mancando”, conclude la nota.

Numerosi gli attesati di cordoglio e di affetto che si stanno susseguendo sui social da parte di giornalisti, giornaliste, responsabili della comunicazioni di enti e realtà cittadine, referenti delle istituzioni e della cultura del territorio.

L’assessore alla Cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi ha pubblicato un post sul suo profilo social in cui la ricorda. “La vita di Valeria Ronzani deve insegnare a tutti una cosa molto importante: saper inseguire tenacemente le proprie passioni e competenze con determinazione anche quando la corsa è “a ostacoli”. Valeria inoltre ha ricordato alla politica e a noi tutti di non abbassare la guardia su barriere architettoniche e accessibilità, cardini di una città aperta e civile. Ciao Valeria, mancherai tanto al mondo della musica e del giornalismo