Acqua: per Giornata mondiale musica, arte e contest tra scuole

Una settimana di eventi online messi in campo da Publiacqua e Water Right Foundation per questo 22 Marzo 2021 con insegnanti, studenti e cittadini. Molti gli eventi sul territorio in cui si si riflette e si parla del tema acqua.

Una riflessione che parte dal tema individuato quest’anno dalle Nazioni Unite e cioè valorizzare l’acqua. “L’acqua può avere un significato ed un valore diverso per persone diverse” spiega il tema l’ONU “in che modo l’acqua è importante per la tua vita domestica e familiare, per i tuoi mezzi di sussistenza, le tue tradizioni culturali, il tuo benessere, il tuo ambiente? Conoscendo e celebrando tutti i modi in cui l’acqua porta benefici alle nostre vite, possiamo valorizzarla e salvaguardarla in modo adeguato per tutti”.

Seguendo questo ideale “file rouge” Publiacqua e Water Right Foundation propongono tre eventi sul territorio in collaborazione con Comune di Firenze, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci ed il Museo della Musica Fondazione Tronci.

A questi eventi si aggiunge in apertura di settimana, il 22 marzo, un appuntamento organizzato da GLOBE e dedicato a tutti gli addetti ai lavori di scuola, università ecc. in cui Publiacqua e WERF sono state inviate a presentare parte della loro proposta di didattica online.

Il programma:

22/03 FIUMI DI PRIMAVERA GMA VIRTUALE 2021 A MANTOVA (ore 09.00-13.00 e 16.00-18.00) – evento online organizzato da GLOBE ITALIA (sito di coordinamento delle scuole italiane che partecipano al progetto mondiale GLOBE di monitoraggio dei cambiamenti climatici) in collaborazione con il MIUR e dedicato a Scuole, Enti di Ricerca, Università ecc. Nelle due sessioni saranno presentate iniziative e “best practice” inerenti la didattica online e gli strumenti che aziende, amministrazioni ed enti hanno messo in campo per rispondere alla contingente pandemia e garantire comunque l’attività didattica. Tra queste è stato selezionato il tour virtuale dell’Impianto di Potabilizzazione dell’Anconella sviluppato da Publiacqua in collaborazione con WERF e Università di Firenze.

La diretta si potrà seguire sul canale YouTube di GLOBE Italia cliccando su link www.globeitalia.it

23/03 I SUONI DELL’ACQUA (ore 10.00) – in collaborazione con il Museo della Musica Fondazione Tronci, una immersione nel mondo della musica e dell’acqua con i musicisti Omar Cecchi e Gennaro Scarpato che si esibiranno in una performance utilizzando strumenti che riproducono il suono dell’acqua o usano l’acqua per funzionare. Le classi su richiesta potranno partecipare all’evento o seguirlo su social media. L’attività è pensata per studenti e insegnanti degli ultimi anni della primaria e secondaria di 1° grado.

L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube QUI

24/03 UN VICINO DI CASA: L’ARNO (ore 10.00) – Un Vicino di casa: l’Arno è un’iniziativa giunta alla sua seconda edizione ed è nata dalla collaborazione tra Comune di Firenze, Publiacqua e WERF. Saranno presenti scuole del territorio fiorentino e sarà dato conto dei progetti realizzati nella scorsa edizione. Saranno presenti Sara Funaro, Assessore alla Educazione e Welfare del Comune di Firenze, e Lorenzo Perra, Presidente di Publiacqua.

L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube QUI



25/03 GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2021 | VALUING WATER+WATER AND CLIMATE CHANGE (ore 15.00 – 17.00) – Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Publiacqua WERF organizzano una una lecture online dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con la partecipazione dell’artista di fama internazionale esposto al momento presso il Centro Pecci, Giorgio Andreotta Calò, in dialogo con Barbara Casavecchia, critica d’arte e curatrice del progetto “The Current III” (TBA21Academy, OceanSpace, Venezia). L’incontro sarà registrato e rimontato in un breve video, che entrerà a far parte dei materiali audiovisivi della Web Tv del Centro Pecci, restando a disposizione di tutti gli utenti.