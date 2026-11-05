Acciaierie di Piombino, il PD: “Stato entri direttamente nel progetto industriale”

“Dopo anni di attese, rinvii e incertezze- aggiungono gli esponenti PD in merito alla situazione delle acciaierie di Piombino – non possiamo permettere che il futuro di un intero territorio, di 1.400 lavoratori in cassa integrazione dal 2009, delle loro famiglie e di tutto l’indotto venga nuovamente azzerato”.

“Il Governo ha dichiarato questo investimento strategico per il Paese: adesso deve dimostrarlo con i fatti. Come Partito Democratico rilanciamo con forza la proposta già avanzata nelle nostre Direzioni congiunte: lo Stato entri direttamente nel progetto industriale, assumendosi la responsabilità di realizzarlo e finanziarlo, ma anche di garantire la bonifica e la riqualificazione delle aree industriali, oltre ai necessari e non più rinviabili interventi manutentivi sugli impianti – spiegano nella nota -. Non chiediamo un intervento emergenziale o l’ennesima soluzione al ribasso, ma una vera politica siderurgica nazionale che tenga insieme Piombino, Taranto e Genova, garantendo capacità produttiva, occupazione e sostenibilità ambientale. Il futuro dell’acciaio italiano e di migliaia di famiglie non può essere lasciato alle sole decisioni del mercato”.



“Siamo e saremo al fianco dei lavoratori in sciopero e delle organizzazioni sindacali: il Governo non si sfili e si assuma le sue responsabilità subito” concludono.