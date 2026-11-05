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Gio 5 Nov 2026
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ToscanaEconomiaAcciaierie di Piombino, il PD: “Stato entri direttamente nel progetto industriale”
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Acciaierie di Piombino, il PD: “Stato entri direttamente nel progetto industriale”

By Domenico Guarino
Piombino
Foto Italpress

“Il ridimensionamento di Metinvest dal progetto della nuova acciaieria di Piombino ci mette di fronte a scelte forti, coraggiose e collettive”  È quanto dichiarano in una nota congiunta Emiliano Fossi, segretario PD Toscana, Bernardo Giannoni, segretario PD Val di Cornia, Fabio Cento, segretario PD Piombino, Alessandro Franchi, segretario PD Livorno e consigliere regionale, Marco Simiani, deputato dem, e Bernardo Taddei, segretario GD Toscana.

“Dopo anni di attese, rinvii e incertezze- aggiungono gli esponenti PD in merito alla situazione delle acciaierie di Piombino– non possiamo permettere che il futuro di un intero territorio, di 1.400 lavoratori in cassa integrazione dal 2009, delle loro famiglie e di tutto l’indotto venga nuovamente azzerato”.

“Il Governo ha dichiarato questo investimento strategico per il Paese: adesso deve dimostrarlo con i fatti. Come Partito Democratico rilanciamo con forza la proposta già avanzata nelle nostre Direzioni congiunte: lo Stato entri direttamente nel progetto industriale, assumendosi la responsabilità di realizzarlo e finanziarlo, ma anche di garantire la bonifica e la riqualificazione delle aree industriali, oltre ai necessari e non più rinviabili interventi manutentivi sugli impianti – spiegano nella nota -. Non chiediamo un intervento emergenziale o l’ennesima soluzione al ribasso, ma una vera politica siderurgica nazionale che tenga insieme Piombino, Taranto e Genova, garantendo capacità produttiva, occupazione e sostenibilità ambientale. Il futuro dell’acciaio italiano e di migliaia di famiglie non può essere lasciato alle sole decisioni del mercato”.

“Siamo e saremo al fianco dei lavoratori in sciopero e delle organizzazioni sindacali: il Governo non si sfili e si assuma le sue responsabilità subito” concludono.

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