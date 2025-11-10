www.controradio.it ABITARE LE CITTÀ. LA COSTITUZIONE ITALIANA E LA QUESTIONE ABITATIVA Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:41 Share Share Link Embed

Idee dall’Italia e dall’Europa per l’abitare sociale. La 22ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese si tiene a Firenze dall’11 al 14 novembre 2025. Promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e organizzata dalla società strumentale URBIT – Urbanistica Italiana Srl, la manifestazione si basa sul lavoro di un Comitato di Indirizzo che raccoglie e coordina le proposte dei diversi Gruppi di Lavoro.

Durante i quattro giorni di Urbanpromo, le sale del Centro Congressi ospitano quattro convegni in parallelo, generalmente strutturati in due sessioni da circa 90-100 minuti ciascuna, con un intervallo. Alcuni convegni adottano formati diversi e sono anche trasmessi in streaming. Tutti gli eventi vengono registrati e resi disponibili successivamente. Come di consueto, INU e URBIT richiedono agli Ordini professionali il riconoscimento di crediti formativi per i partecipanti.