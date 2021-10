A1: Frana di Ripoli non più attiva

Lo riferisce il Comune di San Benedetto Val di Sambro. In ogni caso è stato prolungato di altri tre anni il monitoraggio del versante di frana, fino al 31 dicembre 2024.

La frana di Ripoli Santa Maria Maddalena, sull’Appennino bolognese, si riattivò in concomitanza agli scavi della nuova autostrada A1 (oggi Direttissima) che nel 2011 portò allo sgombero di alcuni edifici ritenuti pericolanti, nel novembre, sempre del 2011, ricorda il Comune, fu sottoscritto un protocollo operativo che impose ad Autostrade il monitoraggio puntuale della frazione al fine di garantire la sicurezza segnalando per tempo eventuali movimenti anomali e l’indennizzo dei proprietari immobiliari per i danni subiti dai fabbricati

Oggi la frana non è più attiva e si va verso la declassificazione ‘quiescente’, com’era prima dei lavori per realizzare l’autostrada Variante di Valico. In ogni caso è stato prolungato di altri tre anni il monitoraggio del versante, fino al 31 dicembre 2024.

Lo riferisce il Comune di San Benedetto Val di Sambro che ha approvato in Consiglio comunale l’accordo operativo con Regione Emilia-Romagna e Società Autostrade per il proseguimento dei controlli, fino a dieci anni ‘post operam’ e sempre a carico di Autostrade. Parallelamente la Regione, considerate le attuali condizioni di stabilità, si impegna a riclassificare il movimento franoso che interessò l’area come “quiescente”.

“E’ un risultato importante per il nostro Comune e soprattutto gli abitanti di Ripoli; leggere dalla documentazione ufficiale che le rilevazioni fatte in questi anni hanno consentito di definire quell’area ‘non più frana attiva’ ci fa tutti contenti, e ancor di più contribuirà al processo di valorizzazione della frazione tuttora in atto, processo che è partito da anni e che a breve vedrà l’inaugurazione dei primi interventi, e che trova in questo momento una importante base su cui ripartire con grande entusiasmo e senso di comunità”, dice il sindaco Alessandro Santoni. All’epoca sul caso furono aperte anche inchieste penali, archiviate, e cause civili.