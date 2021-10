Il ciclo Solopiano per Amici della Musica di Firenze

Doppio appuntamento con il ciclo Solopiano, dedicato ai maestri della tastiera. Un fine settimana all’insegna del pianoforte per gli Amici della Musica. Sabato 30 e domenica 31, in concerto Seong-Jin Cho e Alexandre Tharaud.

Sabato 30 ottobre per il ciclo “Solopiano”, alle ore 16.00, al Teatro della Pergola, si esibirà in concerto il coreano Seong-Jin Cho, classe 1994, vincitore nel 2015 del Concorso Chopin di Varsavia. Ha collaborato, solo per citarne alcune, con la Filarmonica di Berlino diretta da Simon Rattle, la Gewandhaus Orchester diretta da Antonio Pappano, la London Philharmonic Orchestra con Robin Ticciati, la New York Philharmonic e Jaap van Zweden, la Philadelphia Orchestra e Yannick-Nézet-Seguin, la Los Angeles Philharmonic con Gustavo Dudamel, la London Symphony Orchestra con Gianandrea Noseda. In programma la Sonata “Z Ulice” di Janáček, Gaspard de la nuit di Ravel e i quattro Scherzi per pianoforte di Chopin.

Domenica 31 ottobre, ore 21.00, al Teatro Niccolini, sarà la volta di Alexandre Tharaud. Il programma in questo caso prevede i Quattro Improvvisi op. 90, D. 899 di Schubert, la Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 35 di Chopin, Miroirs di Ravel e alcune composizioni di D’Anglebert. Salutato dalla critica mondiale come il “nuovo” grande pianista francese, Alexandre Tharaud è in Francia un personaggio pubblico di enorme spessore, oltre ad essere considerato il massimo pianista vivente francese. Tharaud ha inciso oltre 25 album per Harmonia Mundi e per Virgin Classics, che hanno vinto i più importanti premi internazionali. Tra i tanti si ricordano un doppio cd dedicato a Erik Satie che è stato per molto tempo nella top ten delle vendita in Francia.Ogni stagione la Philharmonie di Parigi/Citè de la Musique, dedica a Tharaud un weekend “carte-blanche” nel quale l’artista ha mano libera per organizzare concerti secondo il suo gusto musicale.

Il calendario completo è online su www.amicimusicafirenze.it