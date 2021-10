Toscana, aperture straordinarie musei per Ognissanti

A Firenze si potrà visitare il Museo di San Marco con la Sala del Beato Angelico e il Cenacolo di San Salvi. Aperti per Ognissanti anche il Museo archeologico nazionale dove continua fino a maggio la mostra ‘Tesori dalle terre d’Etruria. La collezione dei conti Passerini, Patrizi di Firenze e Cortona’ appena prorogata e, sempre lunedì, anche il Giardino della Villa medicea di Castello.

Ad Arezzo sarà aperto il Museo di Casa Vasari, con il nuovo percorso di visita arricchito dalla sala video e il Museo archeologico nazionale. A Grosseto visitabili tutte le aree archeologiche di Roselle, Vetulonia e dell’antica Città di Cosa. A Lucca per i musei nazionali saranno due i giorni di aperture straordinarie, il 31 ottobre e l’ 1 novembre anche per la nuova edizione di Lucca Comics, per visitare a Villa Guinigi la mostra ‘Nuovi studi su Matteo Civitali’. Sono Quuste alcune delle aperture straordinarie di musei, monumenti, ville medicee, aree e parchi archeologici della Direzione regionale musei della Toscana per la festività di Ognissanti, lunedì 1 novembre.

A Pisa sempre, per Ognissanti, aperture straordinarie per il Museo nazionale di San Matteo e per la Certosa di Calci. A Monsummano Terme (Pistoia) sarà aperta la Casa museo del poeta Giuseppe Giusti con le sale del percorso espositivo digitale. A Siena nella Pinacoteca nazionale prosegue la rassegna ‘Dante in Pinacoteca: tra poesia, leggenda e arte’ con l’installazione video ‘In Inferno in Pinacoteca’ e la possibilità di visitare la “Scala della Pia” finora chiusa al pubblico.

Sempre a Ognissanti apertura straordinaria anche per la Galleria dell’Accademia di Firenze, dalle 9 alle 18:45 (prenotazione obbligatoria). A Prato sarà visitabile il Museo del Tessuto. L’1 novembre aperto anche il Museo del Calcio di Coverciano.