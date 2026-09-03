A Prato arrivano 11 nuovi impianti di videosorveglianza

Saranno 11 i nuovi impianti di videosorveglianza installati nelle aree più sensibili della città di Prato e direttamente collegati alle Sale operative delle forze di polizia.

Il progetto, che consentirà di garantire ancora maggiore sicurezza e legalità nel territorio comunale, è stato reso possibile, spiega la Prefettura in una nota, grazie a risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Al fine di disciplinare le modalità di collaborazione istituzionale per la realizzazione dell’intervento, questa mattina, è stato firmato dal prefetto Michela La Iacona e dal sindaco di Prato Matteo Biffoni, il ‘Patto per l’attuazione della sicurezza urbana’, Il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale si inquadra all’interno delle iniziative funzionali ad elevare la sicurezza complessiva della città e a favorire una sempre maggiore tutela dei cittadini e vivibilità del territorio, in coerenza anche con quanto stabilito nel corso della riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto a Prato, presso la Prefettura, dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, conclude la nota.

“Prosegue con decisione il percorso di potenziamento della videosorveglianza sul nostro territorio – le parole di Biffoni -. Con questo nuovo pacchetto di undici telecamere, attualmente in fase di predisposizione, e altre in via di definizione, porteremo la dotazione complessiva della città a oltre 300 impianti entro la fine dell’anno. Le telecamere da sole non rappresentano la soluzione a ogni problema, ma costituiscono senza dubbio un passo avanti per la sicurezza dei cittadini e per il controllo del territorio”.