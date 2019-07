A Pontedera il presidente della Repubblica di Capo Verde

Stamani, presso la Sala Consiliare del Comune di Pontedera (Pisa), si è tenuto il ricevimento ufficiale del presidente della Repubblica di Capo Verde Jorge Carlos Fonseca, accompagnato dall’ambasciatore in Italia dello stesso Paese.

Il presidente dello Stato di Capo Verde è stato accolto dal sindaco Matteo Franconi e dalle altre autorità comunali e l’incontro, come precisa una nota, è stato cordiale e positivo. Il presidente Fonseca ha sottolineato come la cultura sia “uno dei modi migliori per creare forti rapporti tra i popoli”, prosegue la nota, si è augurato che si creino gemellaggi tra Capo Verde e questi territori e ha elogiato la città di Pontedera, definendola “bella” e “ricca di cultura”.

“E’ una città – ha detto Fonseca – che ha una anima industriale ma ha anche puntato sulla cultura e sulla bellezza”. Le autorità cittadine ed il sindaco, hanno salutato il presidente ringraziandolo e sottolineando come sia importante per il nostro territorio coltivare rapporti con paesi ricchi di storia, di cultura e di grande umanità. Il primo cittadino ha fatto poi dono al capo di Stato di un’ opera di Babb, Giorgio del Canto, mentre Paolo Grigò gli ha consegnato una sua scultura. Anche il presidente Fonseca ha consegnato dei doni alla città di Pontedera: tra i quali il medaglione presidenziale con evidenziati i simboli del Paese africano.