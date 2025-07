A Montelupo Consiglio comunale nell’alveo del Pesa per protestare contro emungimenti eccessivi

Un consiglio comunale nell’alveo di un torrente in secca per sensibilizzare contro il problema della siccità. È quanto accadrà il prossimo 28 luglio a Montelupo Fiorentino (Firenze).

La decisione è stata presa in virtù di una mozione firmata da tutti i gruppi consiliari che impegnava il sindaco a convocare se la prossima seduta del consiglio comunale di Montelupo nell’alveo del Pesa per richiedere interventi contro le secche che ogni anno interessano il corso d’acqua per un periodo che va dai 2 ai 6 mesi.

“Il problema – si legge in una nota del Comune di Montelupo- non è correlato alle scarse precipitazioni, quanto alle eccessive captazioni dalle falde acquifere e alla perdita della morfologia fluviale storica. Servono interventi urgenti, anche di adeguamento normativo”.

Nell’alveo del fiume potranno accedere solo i membri della Giunta, i Consiglieri e il Segretario comunale, oltre agli ospiti invitati a intervenire. I cittadini di Montelupo e chiunque fosse interessato potranno invece assistere alla seduta dalla passerella e dalle spallette.

Il consiglio comunale si è pronunciato più volte a difesa del torrente, mentre il Contratto di Fiume Pesa, guidato dal Comune di Montelupo, ha portato la questione nelle sedi istituzionali.

Nell’estate del 2022 i consiglieri comunali scesero nell’alveo secco con dei cartelli che richiamavano la performance dell’artista Elena Bellantoni dal titolo ‘Mi sono seccata’. L’Amministrazione si è recentemente schierata anche contro un nuovo pozzo di Acque SpA ottenendo la rassicurazione che questo non aumenterà i volumi prelevati.