Nubifragio nel fiorentino, danni e allagamenti a Montelupo. Le immagini

Ancora pioggia e temporali che causano danni e allagamenti nel fiorentino. Il nubifragio si è abbattuto con forza sul capoluogo, ma è stato soprattutto in provincia che ha colpito con più forza. E i danni maggiori si sono verificati proprio a Montelupo Fiorentino.

Circa 50 richieste di intervento per allagamenti e vuotature e per rami pericolanti sono pervenute ai vigili del fuoco del comando di Firenze a seguito delle forti precipitazioni che hanno interessato nel pomeriggio la zona di Montelupo Fiorentino (Firenze). Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, attraverso i social, ha fatto sapere che: “In 15 minuti sono caduti 32 mm di pioggia provocando allagamenti in alcune zone del territorio. Interventi in corso del sistema di Protezione civile e Vigili del fuoco nella zona di Montelupo”.

Alcune strade di Montelupo Fiorentino, secondo quanto si apprende, sono state coperte da alcune decine di centimetri di acqua a causa delle forti precipitazioni. Il sindaco, Paolo Masetti, ha spiegato con un video su facebook che il Comune ha organizzato delle squadre di Protezione civile a supporto del 115 e messo a disposizione un numero di telefono per le emergenze. Un albero è caduto in una strada, senza causare feriti. Interventi dei vigili del fuoco sono avvenuti anche nel limitrofo comune di Capraia e Limite (Firenze).