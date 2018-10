A Lucca Comics un fumetto del Cnr Pisa contro cyberbullismo

La Ludoteca del Registro parteciperà domani al Lucca Comics con un progetto per una navigazione consapevole in rete dei bambini

La Ludoteca del Registro. it, l’anagrafe dei domini italiani a marchio it, attiva presso i Cnr di Pisa, partecipa domani al Lucca Comics con il fumettista e illustratore bolognese Gabriele Peddes che ha sposato il progetto della Ludoteca per la navigazione consapevole in rete dei bambini e la lotta al cyber bullismo.

Il fumetto si intitola “Nabbovaldo ovvero le stagioni ad Internetopoli” e si ispira al romanzo “Marcovaldo ovvero le stagioni in città” di Italo Calvino il cui protagonista è un cittadino spaesato dai cambiamenti in corso e ormai quasi estraniato dalla natura e dalle sue stagioni. Peddes ha reinventato uno spaesato Nabbovaldo, nuovo arrivato in un mondo ormai intrinsecamente complesso, che cerca di capire in quale modo la rivoluzione di Internet abbia cambiato non solo la nostra vita pratica, ma il nostro stesso modo di entrare in contatto con gli altri.

Il fumetto è scaricabile gratuitamente dall’indirizzo www.ludotecaregistro.it/ comics/ ed è una pubblicazione della Edizioni-Cnr. Al Lucca Comics verrà presentato anche un mazzo di carte da gioco realizzato sempre con fumetti di Peddes, che una volta mescolate, sparpagliate e devono essere ricomposte seguendo una storia che indirizza verso comportamenti contro il cyber bullismo e una navigazione in rete sicura e consapevole.