A fuoco centro di riciclaggio rifiuti in Lucchesia

Nel pomeriggio di oggi, 18 agosto 2025, a Capannori (Lucca), si è sviluppato un incendio presso un centro di riciclaggio e stoccaggio rifiuti situato in via Salanetti, nella zona industriale del territorio comunale. L’allarme è scattato poco dopo le 17 quando una densa colonna di fumo si è levata dall’impianto, visibile anche a distanza. Sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Lucca, che hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo. Non risultano feriti o intossicati tra il personale e nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento. Le operazioni di smassamento (rimozione e raffreddamento dei materiali combusti e ancora fumanti) sono tuttora in corso e sono fondamentali per evitare la ripresa delle fiamme e ulteriori rischi. Sul luogo dell’incendio sono presenti i tecnici di ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), incaricati di eseguire rilievi e campionamenti sull’aria e sul suolo, necessari per verificare la presenza di eventuali sostanze inquinanti, ricadute di polveri, o rischi ambientali derivati dalla combustione dei rifiuti. La situazione, secondo le fonti locali e il Comune, è attualmente gestita, ma permane l’attenzione sulle possibili conseguenze sulla qualità dell’aria, considerate le ripetute segnalazioni di maleodoranze e polveri nei mesi scorsi nella stessa zona di Capannori. Non sono state diramate ordinanze di evacuazione, né ci sono richieste di chiusura delle abitazioni.