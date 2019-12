A Firenze servizio gratuito di mediazione familiare

Un servizio istituzionale di mediazione familiare, gratuito, per tutelare il benessere e i diritti dei figli minorenni e dei coniugi nell’ambito di procedure giudiziali di separazione: l’avvio della sperimentazione del progetto ‘Bambini al centro’ è stato sancito del protocollo d’intesa siglato stamani nella sede dell’istituto degli Innocenti, tra Regione Toscana, tribunale di Firenze, Istituto degli Innocenti, Ordine degli avvocati di Firenze e organismo di conciliazione di Firenze.

Tra i presenti l’assessore al Diritto alla salute e al sociale della Regione Stefania Saccardi, la presidente del tribunale di Firenze Marilena Rizzo, la presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida, il consigliere segretario dell’Ordine degli avvocati di Firenze Manuela Cecchi, e la presidente dell’organismo di conciliazione di Firenze Susanna Della Felice.

Sarà possibile per le coppie con figli minorenni coinvolte in procedure di separazione giudiziale rivolgersi gratuitamente a mediatori messi a disposizione dall’istituto degli Innocenti per svolgere un percorso di pacificazione del conflitto familiare.

Il servizio, è stato spiegato, inizierà in via sperimentale nei primi mesi del 2020 quando saranno stati selezionati i due mediatori che seguiranno le coppie aderenti al progetto. “Come Regione Toscana – ha detto Saccardi – collaboriamo da tempo con l’Istituto degli Innocenti per garantire la tutela dei diritti dei bambini; ora ci impegniamo anche a sostenere la realizzazione di questo servizio sperimentale, e a collaborare all’attuazione del protocollo, promuovendolo nei nostri servizi sociali territoriali e in tutti i percorsi di tutela dei minori”.

Per Marilena Rizzo “è fondamentale la prevenzione e il contenimento della conflittualità tra genitori che affrontano procedimenti di separazione”.