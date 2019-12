Fiorentina, presto valuteremo perizia area Mercafir 

Le cifre – 22 milioni di euro (9,9 i valori dell’area destinata alla realizzazione e 12,1 di quella destinata ad attività turistico-ricettive, commerciali eccetera) – appaiono lontane da quanto a suo tempo auspicato dal proprietario della Fiorentina Rocco Commisso a nche in rapporto a quanto sborsato per l’area di 25 ettari a Bagno a Ripoli su cui sorgerà il futuro centro sportivo: 400.000 euro a ettaro, circa 1/4 in meno di quanto stimato dalla perizia della Commissione per le valutazioni immobiliari del Comune di Firenze.