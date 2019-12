Fiorentina: l’area Mercafir ‘vale’ 22 milioni euro

La perizia dei terreni comunali è stata redatta dagli esperti nominati dal Comune, su ‘relazione di congruità’ della Praxi, società leader in Italia nel settore delle stime immobiliari, che si è occupata anche della costruzione del nuovo stadio della Juventus a Torino.

La cifra è così ripartita: nove milioni e novecento mila euro per il terreno dove potrebbe sorgere lo stadio, altri 12,1 milioni per i restanti 7,3 ettari che servirebbero ad edificare la parte commerciale, direzionale e alberghiera.

Le due cifre sono molto differenti tra loro e chiariscono il ‘peso’ diverso tra l’area che dovrebbe ospitare il solo impianto sportivo da 40-45 mila posti ( 7,5 ettari), e la base economica per l’acquisto dei 30 mila metri quadrati di superficie utile lorda da destinare alle attività ‘di supporto’.

La parola passa ora al patron della Fiorentina Rocco Commisso, che non molto tempo fa aveva ipotizzato un prezzo (‘ragionevole’) di 6 milioni di euro. E che due giorni fa chiedeva un “prezzo giusto” adombrando che Mercafir non potesse essere la collocazione preferita per il nuovo stadio. Sullo sfondo l’ipotesi, mai tramontata, di realizzare l’impianto nell’area di 38 ettari privati di via Allende a Campi Bisenzio, il cui prezzo è stimato in 5 milioni.