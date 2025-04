A Firenze nasce il polo educativo e sociale Florence Nightingale

Una residenza per disabili, due centri educativi per giovani in difficoltà, un centro di formazione, un centro di ricerca. Nasce sulla collina di Bellosguardo, in via di Santa Maria a Marignolle a Firenze, il polo educativo e sociale Florence Nightingale: al suo interno operano circa 30 professionisti tra infermieri, Oss e fisioterapisti.

La struttura è stata realizzata in quattro anni, con un investimento di circa 2 milioni di euro: è uno spazio dove le Congregazione delle suore adoratrici del sangue di Cristo, proprietarie degli immobili, svolgono la loro missione insieme al Consorzio Zenit, che gestisce le strutture.

All’interno dello spazio ci sono anche altre due aree per giovani in difficoltà: una è la comunità per giovani Demidoff, un servizio residenziale che può accogliere un massimo di dieci bambini o adolescenti, maschi e femmine, in età compresa tra 11 e 17 anni; l’altra è il Centro diurno giovanile Pinocchio, struttura semiresidenziale convenzionata con il Comune di Firenze dal 1987 per l’accoglienza di bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 16 anni. Nel polo si trovano poi il centro di formazione per il mondo dei servizi socio-sanitari ‘S.Maria De Mattias’ e la sede fiorentina del centro di ricerca don Carlo Nanni che si propone come un hub per lo sviluppo di modelli innovativi nel campo dell’educazione e della didattica.

“Una casa completamente rinnovata per servizi molto importanti già consolidati, come il centro Pinocchio e la comunità Demidoff, ma anche progetti nuovi che si aggiungono a quelli esistenti per dare ulteriori risposte a bisogni sempre crescenti della comunità: collaboriamo da tempo con il consorzio Zenit, realtà da sempre a fianco delle persone più vulnerabili”, ha detto la sindaca Sara Funaro. “Cura e inclusione – ha detto l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli – sono gli elementi che caratterizzano questo polo educativo e sociale. Alla base della cura c’è l’attenzione, ci sono i bisogni delle persone che devono essere innanzitutto riconosciuti, ascoltati e accolti”. “Il polo Florence Nightingale è uno spazio aperto ai bambini, ai giovani, alle famiglie e agli anziani del quartiere”, ha ricordato Andrea Blandi, presidente del Consorzio Zenit.