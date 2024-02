Approda a Firenze il dark/folk psichedelico di Nero Kane

“I Cure incontrano Nick Cave. Con Nero Kane si entra in un mondo cupo e profondamente malinconico, inondato da una marea di emozioni, dall’estetica ossessionante e fredda con simboli e accenti clericali”. DIE RHEINPFALZ (DE)

“Dal vivo c’è un’intensità, un senso di presagio che viene accentuato abitualmente da atmosfere intense che lo rendono unico.” BACKSEAT MAFIA – SAY PSYCH (UK)

“Mellotron e chitarra, a Nero Kane non serve nient’altro per affascinare. Un’esibizione unica, dove hanno parlato musica, liriche e armonia ispirata. Un’esperienza di bellezza.” MIGLIOR LIVE ITALIANO 2022 – VER SACRUM (IT)

“Nero Kane e Samantha Stella hanno firmato uno dei migliori album italiani del 2022” RUMORE (IT)

“Nero Kane, scuro, psichedelico, contemporaneo, un lavoro intenso pieno di fascino e tenebroso.” RAI RADIO 3 BATTITI (IT)

Sepolcrale arte minimalista. Mi chiedo se la prodigiosa alchimia tra l’animo crepuscolare di Nero Kane e l’aura fatata di Samantha Stella sia destinata a preservare quella cristallina, rarefatta perfezione raggiunta nell’arco di tre album così mirabilmente sfuggenti, eppure toccanti, sovraccarichi di un’intensità strabordante.” MUSIC MAP (IT)

“Se le produzioni tardive di Nick Cave, Dead Can Dance e Velvet Underground si incrociassero, il risultato finale potrebbe essere qualcosa come Of Knowledge and Revelation, sanguinoso e ultraterreno allo stesso tempo. Come l’equivalente musicale di El Topo (Jodorowsky).” INFERNO (FI)

“Canto pagano neo espressionista. Samantha Stella recita come una Nico al cospetto di Coil e Popul Vuh, mentre Kane indossa rigorose vesti sciamaniche, nel tentativo di accordare Cohen con Jodorowsky.” RUMORE (IT)

“Nell’Olimpo Gotico. Laconico. Struggente.” ROCKERILLA (IT)

“Uno degli album qualitativamente più pregni dell’anno che si avvia alla conclusione. Suadente, seducente, ammiccante, ma soprattutto con grande, grandissima personalità.Melanconia allo stato puro. Catartico. Desertico. Inquietante. Ritualistico. Religiosamente annichilente.” GRIND ON THE ROCK (IT)

“Un cammino fatto di solitudine, di ascesa e caduta, in un mondo che ricorda il Limbo dantesco.” POST-PUNK (USA)

“Il terzo album dell’artista milanese ci porta in atmosfere sospese, oscure, solenni, malinconiche, drammatiche, tra psichedelia, folk apocalittico, post wave con lo spirito dei Velvet Underground a dei Cocteau Twins sullo sfondo. Originale, personale, unico.” CLASSIC ROCK (IT)

“Un’opera alquanto strana e affascinante. Un’esperienza ultraterrena. Incredibilmente ipnotica, una volta che sei sotto il suo incantesimo, non puoi tornare indietro.” THE SLEEPING SHAMAN (UK)

“Of Knowledge and Revelation è un album davvero affascinante e un’aggiunta degna di nota alla lista dei grandi album italiani, questo è un album di Italian Occult Psychedelia, che usa il vero significato di occulto… segreto o misterioso.” SUN&VIOLENCE (UK)

“Si tende a paragonare la musica di Nero Kane a dipinti o film, in processi che assomigliano a opere d’arte totali. Nero Kane non fa canzoni, ma omaggi quasi rituali. Si affida ancora una volta alla sua congeniale compagna Samantha Stella, che non si occupa solo dei videoclip, ma fornisce anche supporto vocale al progetto con la sua voce ipnotica, che molti hanno giustamente descritto come la reincarnazione di Christa Päffgen alias Nico. Come l’eccezionale artista tedesca, anche Samantha ha una magia peculiare nella sua voce, che attraversa le canzoni in modo evocativo e solenne.” UNTER.TON (DE)

“All’Inferno e ritorno, l’estetica dolente dei poveri mortali – La spiritualità, la morte, la rivelazione, l’eros, la grazia, l’eterno. La musica di Nero Kane emerge da un limbo oscuro e tocca con il suo psych folk solenne, tutti gli estremi delle nostre effimere vite umane. La collaborazione tra il musicista (e autore dei testi) Marco Mezzadri e l’artista visiva Samantha Stella si estende anche ai videoclip girati dalla performer, dove il fuoco, le rose, le croci, il deserto, danno forma all’universo decadente e tenebroso di Nero Kane in un intrico di carnale sacralità.” IL MANIFESTO (IT)

“Kane e Stella potrebbero sembrare per certi versi i Michael Gira e Jarboe italiani nei loro lavori di folk apocalittico.” ONDA ROCK (IT)

“Il progetto italiano continua la sua esplorazione di un universo crepuscolare, incantatorio e mistico, a metà tra dark folk psichedelico e gotico americano. Un suono sempre più raffinato, ampio, e lunghe melodie sotto forma di preghiere. Menzione speciale a “Burn the Faith”, che sembra un incontro tra Nico e Troum.” OBSKÜRE (FR)

“Con tre soli album, Nero Kane ha costruito un universo musicale tangibile e subito riconoscibile, un linguaggio decisamente personale, non fatto solo di musica e suoni, ma capace di abbeverarsi anche da altre forme culturali quali la letteratura, il cinema, la pittura.” BUSCADERO (IT)

“Nero Kane ci porta in un pellegrinaggio spirituale attraverso l’oscurità. Un’opera alquanto rara ma molto particolare che risulta unica.” HIPNOSIS (MEX)

“Più l’album va avanti, più questa musica ti coinvolge. Le ultime tre tracce sono un capolavoro ipnotico,specialmente la finale “Sola Gratia”. ANXIOUS MUSICK MAGAZINE (PL)

“Un disco così deliziosamente arrangiato con chitarra neo-folk e basi di canzoni ambient che la sua bellezza è abbastanza ovvia. Testi notevoli in una forma recitata che ricorda i bardi itineranti. La voce di Stella è da qualche parte tra Nico e Shazzula di Wolvennest e si presta perfettamente a queste tracce ariose e inquietanti che possono lenire e spaventare allo stesso tempo.” VEIL OF SOUND (DE)

“Terzo album per l’atipico musicista italiano, Nero Kane, che questa volta porta l’artista Samantha Stella, la cui voce arriva a fluttuare tra sussurri su Of Knowledge and Revelation, nel suo universo oscillante tra psych folk e dark ambient. Attraversando terre malinconiche e crepuscolari, il duo ci trasporta in intense atmosfere di morbosa bellezza. Sorprendente!” METALLIAN UNDERGROUND (FR)

“Of Knowledge And Revelation e promuove Nero Kane risuona tra le navate di una basilica come nel bel mezzo del deserto ad ambasciatore oscuro d’Italia all’estero.“ IMPATTO SONORO (IT)

“Nero Kane è tornato con un capolavoro di psichedelia folk.” IT’S PSYCHEDELIC BABY MAGAZINE (SLO)

“Il canto interiore dell’anima folk, ma vivificato in una prospettiva lisergico mistica del doom, è una traccia filosofica e spirituale che avvicina Kane al sentimento romantico del Cave più minimale e dark blues, nonché alla poetica surrealista di Rozz Williams. Il contributo di Samantha Stella proietta poi oltre, in un cuore cinematico allucinatorio e neopagano che evoca Wenders, Lynch, Bartas e l’ungherese Tarr.” RUMORE (IT)

“Americana ed European Gothic in un elegante pacchetto dark che suona familiare e insolito allo stesso tempo.” LOUDER THAN WAR (UK)

“Una Americana goth-folk attraverso racconti alla deriva e illusioni cinematografiche, il secondo album di Nero Kane Tales of Faith and Lunacy si dipana come una processione desolata per i vivi, alla ricerca di qualcosa in cui credere.” AMERICAN SONGWRITER (USA)

“Improntato al sound originale del duo Nick Cave / Warren Ellis e all’estetica gotica americana…incantesimi drappeggiati di echi, a volte finiscono per evocare la densità degli Swans.” OBSKÜRE (FR)

“Dal polveroso e desertico blues del primo lavoro a una dimensione mitteleuropea, grazie alla voce di Samantha Stella, che rievoca in modo inquietante il fantasma vocale di Nico, tra i Velvet Underground più cupi e un groove di stampo Mark Lanegan, per un album molto intenso, vero, originale.” CLASSIC ROCK (IT)

“Lo stile di Nero Kane incanala le energie di Nick Cave, Johnny Cash, di Paris, Texas di Wim Wender, Dead Man di Jim Jarmusch e i visionari paesaggi di confine di Cormac McCarthy.” POST-PUNK (USA)

“Dopo pochi suoni diventa chiaro che Tales Of Faith And Lunacy trasmetterà un’esperienza straordinaria. Nick Cave non è mai stato più cupo.” ROCKTIMES (DE)

“L’album combina folk spirituale e misticismo dark per creare un suono poeticamente bello intriso di emozioni oscure.” POW MAGAZINE (USA)

“Sempre più cupa e solenne la musica di Nero Kane, rivelatosi lo scorso anno con uno suggestivo esordio discografico. Forte di un’impostazione da dark-psych Americana. Dalle desolate lande dell’anima di Love In A Dying World alla mistica visionarietà di Tales of Faith and Lunacy.” BLOWUP (IT)

“Etereo, malinconico, atmosferico. A volte può ricordarci King Dude (nella sua forma più suggestiva), gli Swans di metà periodo o Dead Can Dance e Popol Vuh. Of Knowledge and Revelation è un’esperienza.” ROCKWAY (GR)

“Mescolare l’influenza di Johnny Cash, Townes Van Zandt e la colonna sonora di Ry Cooder con lo psych-folk e l’influenza visiva e letterale del rinascimento italiano e l’iconografia del cristianesimo medievale non sarebbe una scelta ovvia per molti musicisti. Tuttavia, questo è esattamente ciò che ha fatto il musicista italiano Nero Kane.” AMERICANA-UK (UK)

“Tales of Faith and Lunacy, uno dei migliori episodi dell’intera discografia italiana usciti in questo strano 2020. Un viaggio della mente, del corpo e dello spirito.” TUTTOROCK (IT)

“Ancora una volta Kane predilige le ballate intinte nel nero pece, spazzate da venti desertici, naturalmente propense a farsi racconto e a sfociare nella psichedelia. Stavolta, infatti, la sua voce e i suoi arpeggi di chitarra affondano in bordoni vibranti ed estatici, magnetici drone fatti di d’organo, violino e chitarre, quando c’e’ Samantha alla voce si scivola tra i meandri mitteleuropei a la Nico.” BUSCADERO (IT)

“Nero Kane è diventato un maestro di psichedelia evocativa e oscura.” BACKSEAT MAFIA – SAY PSYCH (UK)

“Nero si conferma grande interprete, una voce fuori dal comune, a tratti gelida a tratti sensuale, un novello Johnny Cash che canta Nick Cave, Samantha è una piacevole scoperta, il suo timbro ha qualcosa di magico, un mix perfetto tra le percezioni oniriche di Siouxsie Sioux e la drammaticità di Nico, commovente, sinuosa, storta, evocativa.” ROCKSHOCK (IT)

“Immaginate un rito architettato da Swans e Black Heart Procession, officiato dagli spettri di Mark Lanegan e Nico, benedetto da Johnny Cash, dal Nick Cave di Murder Ballads e dalla PJ Harvey di To Bring You My Love”. THE NEW NOISE (IT)