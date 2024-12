A Firenze al via campagna ‘Muoversi facile’: nuovi bonus e cash back

A Firenze al via campagna ‘Muoversi facile’ – Bonus fino a 45 euro per i mezzi del trasporto pubblico e in sharing della città e cashback fino a 50 euro al mese per le spese di trasporto per chi partecipa alla sperimentazione.

Un budget da oltre 400mila euro e classifiche speciali. È quello che prevede la campagna dell’amministrazione ‘Muoversi facile’, dedicata alla nuova fase di sperimentazione del progetto ‘MaaS4Italy_Firenze’: una serie di incentivi per i fiorentini che vorranno far parte del progetto, che mette a disposizione più di 400.000 euro di incentivi, compilando un questionario e condividendo le abitudini di mobilità. Il Comune, si legge in una nota, cerca dunque alleati.

ra gli incentivi c’è il welcome bonus che viene rilasciato al momento dell’iscrizione a ognuna delle piattaforme MaaS disponibili: l’utente riceve un bonus di benvenuto, valido fino ad esaurimento della quota (fino a un massimo di 45 euro). C’è poi il cashback mensile il cui importo è proporzionale alle spese effettuate nel mese precedente e deve essere utilizzato nel mese in corso (fino a un massimo di 50 euro). Previsti anche ulteriori bonus per gli sperimentatori più attivi come il ‘winner bonus’ assegnato al viaggiatore del mese e l”extra bonus’ per sondaggi.

“Le innovazioni su cui stiamo lavorando miglioreranno la vita dei fiorentini – commenta l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio -: grazie al Maas sarà più semplice spostarsi e farlo in modo efficiente mettendo in un unico sistema tutti i mezzi di trasporto, la sosta, lo sharing. Adesso abbiamo bisogno che i cittadini ci diano una mano, e abbiamo previsto una serie di incentivi importanti per chi vorrà diventare sperimentatore e aiutare la città a fare un passo deciso verso il futuro”.

Tutte le info QUI