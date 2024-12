Montedomini: Frittelli presidente nuovo CDA

Frittelli: “una novità che vogliamo realizzare è quella di arricchire con tante occasioni e momenti di arte, teatro e musica sempre più il mondo Montedomini. Critiche le opposizioni: “nomina palesemente in contrasto con il regolamento del Comune di Firenze, a causa di precedenti incarichi già avuti e tuttora in corso da parte di Frittelli”

Maurizio Frittelli, avvocato, è il nuovo presidente del CDA dell’ASP Montedomini, riunitosi ieri. Frittelli è tra i nominati dal Comune insieme a Barbara Cardinali (vice presidente) e Silvano Di Geronimo. Andrea De Biasio è il componente indicato dall’Arcidiocesi di Firenze e Giovan Battista Varoli per la Città Metropolitana di Firenze.

“Seguendo il solco di ciò che è stato tracciato dalla straordinaria presidenza del dottor Paccosi che ringrazio sentitamente, continueremo a lavorare insieme con spirito collaborativo a sostegno degli anziani e delle persone fragili – ha detto Frittelli -. Una novità che vogliamo realizzare è quella di arricchire con tante occasioni e momenti di arte, teatro e musica sempre più il mondo Montedomini. Sono fermamente convinto del ruolo essenziale e centrale che il mondo della cultura assume anche nella cura di ogni marginalità e fragilità”.

“Ringraziamo Luigi Paccosi e il cda precedente per gli intensi dieci anni di lavori e progetti realizzati fino a ora – ha affermato l’assessore comunale al welfare, accoglienza e integrazione e casa Nicola Paulesu che ha indetto e presieduto la prima riunione del nuovo cda-: da oggi inizia una nuova fase, accompagnata con fiducia dal Comune di Firenze. Asp Firenze Montedomini è da sempre vicina ai più fragili della città e sarà un’istituzione e un soggetto fondamentale insieme alla quale poter continuare nello sviluppo degli obiettivi strategici che l’Amministrazione comunale si è data: dall’integrazione socio-sanitaria al sostegno all’abitare con percorsi che aiutino concretamente le fasce di popolazione più in difficolta, con un focus sempre centrale e primario dell’assistenza agli anziani”

Appresa la notizia le opposizioni in Palazzo Vecchio hanno fatto sentire la propria voce. “Abbiamo appreso che il sindaco di Firenze vorrebbe nominare Maurizio Frittelli nel cda dell’Asp Firenze-Montedomini, importante ente della città Firenze, sul quale ero già intervenuto rilevando l’opportunità di non rinnovare l’incarico a Gedeone. Questa nomina è palesemente in contrasto con il regolamento del Comune di Firenze, a causa di precedenti incarichi già avuti e tuttora in corso da parte di Frittelli”.

È quanto afferma Paolo Bambagioni, presidente della commissione controllo del Comune di Firenze e rappresentante della lista civica Eike Schmidt a Palazzo Vecchio, ricordando che tra i compiti della commissione controllo “c’è quello di vigilare sulle nomine da parte della giunta, che deve comunicarle alla commissione, come è stato fatto nel caso in esame”.

In una nota Bambagioni afferma che “il regolamento prevede che sia una causa di esclusione l’essere nominato dal Comune in un ente. E Frittelli, dai dati in rete e dal curriculum pubblico a nostra disposizione, risulta membro della Fondazione Cr Firenze, di nomina comunale, oltreché presidente dell’Orchestra regionale della Toscana. Già mandatario elettorale di Nardella alle comunali del 2019, Frittelli è anche presidente dell’associazione Punto su Firenze che fa capo proprio all’ex sindaco Nardella”.

Bambagioni, che ha depositato un’interrogazione urgente sul tema, annuncia anche l’istituzione di “un vero e proprio osservatorio sulle nomine, così da dare conto di come il potere si muova e usi le risorse dei fiorentini”.

“Una polemica pretestuosa. Il presidente e tutto il cda di Montedomini ricoprono quel ruolo a titolo gratuito”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale del Pd a Palazzo Vecchio Enrico Conti, replicando al consigliere della lista Schmidt. “Quando qualcuno si mette a servizio della città, di un ente che si occupa dei nostri anziani, e lo fa senza alcun emolumento si dovrebbe metterne in evidenza la disponibilità, non sollevare polveroni fuori luogo – aggiunge Conti -. Stiamo parlando di una realtà fondamentale nella nostra città nella rete dei servizi alla persona per l’assistenza ad anziani e disabili. Frittelli è peraltro figura di grande valore, dal curriculum importante. La sua nomina all’Orchestra della Toscana dipende dalla Regione Toscana”. Secondo Conti “Bambagioni ha fatto un utilizzo strumentale del ruolo di presidente di commissione controllo, ben più politico che istituzionale e delle istituzioni ben poco rispettoso”.