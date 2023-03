8 Marzo: nuovo appuntamento di “MAI MUTE”

8 Marzo, per la Giornata Internazionale della Donna, alla Compagnia nuovo appuntamento di “MAI MUTE”. Alle 19.00 il Talk con Karen Ricci ed Elisa Cute, alle 20:30 proiezione del corto “L’Ultimo Spegne la Luce“, di Tommaso Santambrogio, alla presenza del regista. Aseguire anteprima del film “Medusa”, di Anita Rocha da Silveira.

Mai Mute è un progetto a cura di CinematograFica, realizzato con il sostegno del cinema La Compagnia e in collaborazione con L’Ornitorinco, Le Plurali, Sentiero Film Factory, Entre dos Mundos, Nosotras Onlus e Udu Firenze. Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Mai Mute presenta al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), una serata che parte dal mito per parlare di desiderio, violenza, sorellanza e affrontare l’ultima battaglia del Femminismo, quella dell’amore.

L’evento parte alle ore 19:00, con il Talk “L’amore come ultima battaglia” (ad ingresso gratuito) che vede dialogare Karen Ricci ed Elisa Cuter.

La serata dell’8 marzo (la terza della rassegna Mai Mute) è organizzata in collaborazione con Sentiero Film Factory che presenta (ore 20.30) il corto di Tommaso Santambrogio “L’Ultimo Spegne la Luce“, alla presenza in sala del regista. Il corto è stato selezionato all’interno del progetto Short_Net Italia, che prevede ogni mese la proiezione di un cortometraggio, scelto e proiettato per promuovere e valorizzare i giovani autori di talento del territorio.

Alle 20:30 la serata prosegue con la proiezione del film “Medusa” di Anita Rocha da Silveira (V.O. con sub ita) sci-fi realizzata al Torino Film Lab e presentata nella sezione Quinzaine des Réalisateurs, al Festival del Cinema di Cannes 2021.

Il quarto e ultimo appuntamento con la rassegna Mai Mute, sarà il prossimo 24 maggio.

BIGLIETTO UNICO: 6€ ABBONAMENTO (4 proiezioni): 20€ INFO