Nardella e Giani confermano la ripresa dei lavori della linea Tav

Firenze, dal prossimo aprile ricominceranno i lavori per il sotto-attraversamento dell’Alta velocità (Tav)

Dario Nardella, a proposito del nodo fiorentino dell’Alta velocità ferroviaria afferma che i lavori di scavo, secondo quanto stimato rinizieranno tra aprile e maggio di quest’anno, “noi siamo in costante contatto con le Ferrovie dello Stato, – afferma il Sindaco – in particolare con Rfi e con la Regione Toscana: ad oggi l’obiettivo dell’avvio dei lavori sarebbe confermato per quanto riguarda il sotto-attraversamento”. A margine della consegna del primo treno Pop, elettrotreno destinato ai servizi regionali di Trenitalia, aggiunge poi che aspetteranno “il via in modo da avere questa importante infrastruttura, che serve a liberare sempre di più i binari di superficie per i treni del trasporto locale e regionale”.

Sull’argomento, si è espresso anche il presidente della Regione Toscana Giani sempre durante la presentazione dei nuovi treni Pop di Trenitalia che c’è stata a Firenze, “quando noi toglieremo” i treni ad Alta velocità “dai due binari che percorrono Firenze all’uscita di Santa Maria Novella verso Roma”, grazie ai nuovi binari nel tunnel Tav, allora tale spazio “sarà tutto a disposizione dei treni regionali e pendolari”, quindi con “tanti servizi in più che possono portare la popolazione a essere indotta a servirsi di un trasporto pubblico come quello ferroviario”.

Ha poi continuato, spiegando che “dall’agosto scorso, da quando rinnovammo un’intesa molto forte con i vertici di Ferrovie dello Stato abbiamo visto rispettare tutto l’iter per la realizzazione da un lato del tunnel dell’Alta velocità, dall’altra della stazione che io chiamo Belfiore e che qualcuno chiama Foster, dal nome dell’architetto che la definì all’inizio. Si tratta di due interventi molto significativi, – ha spiegato Giani – il primo che richiede il revamping della talpa che costruirà quel doppio tunnel di 6,3 chilometri sotto Firenze. Basta che veniate con me a Campo di Marte per vedere come, dopo averla smontata e predisposta alle nuove caratteristiche, si sta rimontando pezzo per pezzo quella talpa che a fine aprile-inizio maggio potrà iniziare il suo percorso sotterraneo per scavare il tunnel”.

I lavori del gruppo Fs Italiane erano stati aggiudicati al consorzio con capofila Impresa Pizzarotti & C. e come impresa consorziata Saipem, lo scorso novembre. Per la realizzazione del tunnel passante e della stazione Tav si parlava di circa 1 miliardo di euro. L’opera è designata per sotto-attraversa la città e superare i flussi dei treni ad Alta velocità da quelli dei treni regionali. Questa passante della nuova linea Alta velocità/Alta capacità

si svilupperà per circa 7 chilometri in sotterranea con due gallerie parallele a circa 20 metri di profondità.