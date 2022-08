30 film in 30 giorni alla manifattura Tabacchi

30 film in 30 giorni, agosto in Manifattura Tabacchia Firenze. In programma 12 anteprime della prossima stagione, da Minions 2 al doc “Bigger than us”. Tra gli ospiti il regista 82enne Antonio Capuano e il fiorentino Cosimo Gomez

30 film, 30 serate che raccontano storie personali e collettive, intense, toccanti, avvincenti, talvolta sconcertanti e bizzarre. Storie d’amore, di guerra, di viaggio e d’avventura, commedie, thriller e fantascienza. Parole e immagini che rinfrescano la mente arricchendoci e facendoci riflettere.

Agosto all’arena estiva della Manifattura Tabacchi, il cui programma è a cura della Fondazione Stensen. Tra le perle di questo mese il fiorentino Cosimo Gomez che presenta il suo film “Io e Spotty” (5 agosto); che racconta la storia di Matteo, un ragazzo di 27 anni molto solitario e introverso, che riesce a essere se stesso solo quando torna a casa. Ci sarà anche il maestro Antonio Capuano, 82enne regista napoletano, recentemente indicato da Paolo Sorrentino nel suo “E’ stata la mano di Dio” come il regista che lo ha ispirato e gli ha dato fiducia. Capuano presenterà il suo ultimo film, “Il buco in testa”, sul tema delle vittime del terrorismo (29 agosto).

In programma anche 12 anteprime della prossima stagione cinematografica, dagli attesissimi “Minions 2” (9 e 10 agosto) al cinema coreano (“Nido di vipere” il 3 settembre), documentari (“Bigger than us” su cosa possono fare i giovani per cambiare il mondo il 2 settembre, “Fire of Love”, splendida storia sui due più importanti vulcanologi al mondo l’11 agosto) e commedie tra cui “Tuesday club” il 30 agosto, in collaborazione con l’associazione dei sommelier Fisar (biglietto film con degustazione di vini a 10 euro).

Biglietti spettacoli cinema: 6 euro. Inizio spettacoli 21.15. Info www.stensen.org