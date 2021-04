30 aprile: International Jazz Day

Il 30 aprile è l’International Jazz Day, anche Music Pool partecipa alla giornata dedicata al jazz con tre speciali eventi. Scopri tutto!

Nella maratona musicale organizzata da I-Jazz che celebrerà Unesco in musica – International Jazz Day 2021, saranno presenti sei concerti in sei siti UNESCO e una sola diretta per unire tutta l’Italia sotto il segno del Jazz. In streaming il 30 aprile dalle 18.00 sulle pagine Facebook di ItaliaJazz e partners.

Ci saranno anche Javier Girotto e Vince Abbracciante con un concerto nella splendida villa medicea di Cerreto Guidi curato da Music Pool, Pisa Jazz e Empoli JAZZ Festival.

Scopri tutti i dettagli: https://bit.ly/3xm4O7

Music pool conferma il suo impegno con l’Istituto di Istruzione Superiore Alberti Dante di Firenze e al Conservatorio Cherubini di Firenze. Alle 20.30 Istituto di Istruzione Superiore Alberti-Dante presenta: L.A.D. Jazz Ensemble. Alle 21:15, Pisa Jazz e Liceo Carducci di Pisa presentano: “Ritmo, Improvvisazione, Armonia. Un approccio al Jazz”. Alle 22.00 il Conservatorio Luigi Cherubini presenta: Cherubini Jazz Quintet. Il gruppo, formato da allievi del dipartimento di jazz, è curato dal docente Dario Cecchini, mitico frontman dei Funk Off. Il loro concerto ci farà attraversare l musica di tre mostri sacri: Roy Hargrove, Thelonious Monk e Wayne Shorter. (Gli eventi saranno in streaming sulle pagine Facebook di Music Pool e Pisa Jazz).

