La Toscana tra le mete preferite dai turisti per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

La Toscana tra le mete preferite per festeggiare l’inizio del 2024. E’ la fotografia scattata dal motore di ricerca voli www.jetcost.it , che vede l’Italia e la nostra regione tra le più gettonate per trascorrere le feste natalizie e salutare il nuovo anno.

Grazie anche al clima non troppo rigido, all’offerta culturale delle città tra musei , mostre e iniziative per le feste, alla ricca gastronomia e agli ottimi alberghi, con prezzi più convenienti rispetto ad altri paesi, l’Italia si conferma la meta preferita subito dopo la Spagna e prima di Portogallo, Francia e Regno Unito.

Nella nostra regione, Firenze è al terzo posto nelle preferenze di portoghesi, al quarto per spagnoli e portoghesi, al quinto per i francesi e al sesto per i tedeschi. Poi c’è Pisa, sesta scelta per spagnoli e britannici.

Sul fronte opposto, ossia degli italiani verso altre destinazioni, vincono come sempre le grandi città dei paesi europei: Parigi (1), Amsterdam (2), Barcellona (3), Praga (4), Londra (5), Vienna (6), Budapest (8), Madrid (9), Lisbona (13), Valencia (15), Siviglia (20), Berlino (21), Bucarest(23), Malta (24), Bruxelles (25), Copenaghen (26), Dublino (27) e Malaga (28), seguite da mete nello Stivale quali Napoli (11), Milano (14), Roma (17), Catania (18), Palermo (19) e Torino (30), città che occupano le migliori posizioni della lista di ricerca mondiale.

Nella hit parade dei vacanzieri, non mancano naturalmente sole e spiagge. In testa ai desideri ci sono le Isole Canarie in Spagna, molto popolari in questo periodo dell’anno – Tenerife (10), Gran Canaria (22) e Fuerteventura (29) quelle più ricercate. Coloro che hanno scelto, invece, destinazioni a lungo raggio hanno optato per New York (7), Dubai (12) e Sharm El Sheikh (16).