Un’altra nave umanitaria in rotta verso la Toscana

Gli operatori dell’organizzazione hanno salvato in mare 119 migranti da due barche in pericolo, tra loro anche un bambino

E’ di 119 migranti, tra cui un bambino, il carico umano soccorso dalla nave umanitaria Sea Watch 5 nella notte di Natale e ora in rotta verso la Toscana. Il porto sicuro assegnato è quello di Marina di Carrara. Lo rende noto la Ong, anche tramite i suoi canali Facebook. La nave, che al momento si troverebbe a circa 1150 km di distanza dal porto, si era soffermata al largo di Lampedusa per coaudiuvare le ricerche di un peschereccio con circa 150 persone a bordo poi raggiunto da due motovedette della Guardia costiera italiana. Le persone dovrebbero sbarcare nell’isola proprio in queste ore.