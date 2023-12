Natale a Firenze: le aperture straordinarie dei musei

Natale a Firenze – Musei aperti per le festività natalizie con aperture straordinarie e orari che variano da museo a museo.

La Galleria dell’Accademia di Firenze sarà aperta martedì 26 dicembre, per Santo Stefano, sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, mentre domenica 7 gennaio, grazie all’iniziativa del ministero della Cultura, ‘Domenica al museo’ sarà visitabile gratuitamente.

Sabato 24 e domenica 31 dicembre, la Galleria chiuderà alle 18. Il 25 dicembre sarà chiusa. Aperture natalizie anche per i Musei del Bargello: la vigilia di Natale saranno aperte le Cappelle Medicee (dalle 8:15 alle 18:50) e il museo di Palazzo Davanzati (dalle 13:15 alle 18:50) mentre nella giornata del 25 dicembre i musei osserveranno il giorno di chiusura. Martedì 26 e mercoledì 27 invece il Bargello sarà aperto con orario prolungato dalle 8:15 alle 18:50 (e non fino alle 13:50 come di consueto).

Il giorno di Santo Stefano saranno aperte in via straordinaria anche le Cappelle Medicee dalle così come il museo di Casa Martelli e il museo di Palazzo Davanzati. Apertura straordinaria poi del museo delle Cappelle Medicee, lunedì 1 gennaio, e del Bargello martedì 2 gennaio, giorno di chiusura settimanale.

Infine sarà data la possibilità di visitare il museo delle Cappelle Medicee in orario notturno venerdì 5 gennaio, quando sarà aperto dalle 8:15 fino alle 21:50. Le Gallerie degli Uffizi saranno chiuse per Natale, il 25 dicembre, ma saranno accessibili il 24, il 26 dicembre e per l’Epifania. Il museo aprirà anche il primo gennaio. Anche alcuni dei luoghi della cultura statali della direzione regionale musei della Toscana saranno aperti l’1 gennaio: a Firenze saranno aperti il Museo archeologico nazionale, le quattro Ville medicee e il parco di villa il Ventaglio. Il Comune di Empoli fa sapere che il 26 dicembre saranno aperti al pubblico in via straordinaria il museo civico di Paleontologia e il museo Casa del Pontormo.