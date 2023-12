IV, Fossi (PD): dopo non voto su bilancio regionale serve verifica poltica

Il segretario regionale del PD: “speravo voto compatto maggioranza Toscana”. E aggiunge ‘faremo una riflessione profonda nel partito’. Danti (IV): non vediamo l’ora!

“Con il voto sul bilancio in Consiglio regionale il PD ha messo in sicurezza la sanità Toscana. La Regione ha dovuto mettere in campo una rimodulazione dell’Irpef, escludendo il 73% dei contribuenti toscani, per via del mancato riconoscimento del payback da parte del governo di oltre 400 milioni e del definanziamento del fondo sanitario nazionale. Un combinato disposto che incide fortemente in regioni come la Toscana, dove la sanità è prevalentemente pubblica”. Lo scrive in una nota il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi.

Riguardo alla non partecipazione di Italia Viva al voto per l’approvazione del bilancio Fossi aggiunge “auspicavamo una assunzione collettiva di responsabilità della intera maggioranza. Faremo una riflessione profonda nel partito e avvieremo poi una verifica nella maggioranza. Intanto voglio ringraziare il gruppo del Pd che ha affrontato questo passaggio con unità, serietà e grande generosità”.

“Non vediamo l’ora di parlare con il presidente Giani e con il segretario del Pd toscano Emiliano Fossi per spiegargli di nuovo perché non abbiamo votato l’aumento delle tasse. Peraltro, a scanso di equivoci, confermiamo che non intendiamo farlo neanche in futuro. Aspettiamo di conoscere la data e l’ora che riterranno opportune per l’incontro con Italia Viva, arriveremo puntuali”. Così, in una nota, Nicola Danti, coordinatore regionale di Italia Viva, replica alle affermazioni del presidente della Toscana, Eugenio Giani, sulla verifica di maggioranza dopo la non partecipazione di Iv al voto per la manovra di bilancio.