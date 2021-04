1 maggio: riapertura dei 30 siti polo museale Toscana

Da 3/5 visibile nuova sala Beato Angelico di San Marco. Da domani, 1 maggio, la riapertura dei luoghi della cultura della direzione regionale dei musei della Toscana

Tra l’1 e il 4 maggio riapriranno 30 tra musei, pinacoteche, aree archeologiche, parchi, giardini storici e ville medicee. “Una nuova ripartenza, questa volta anche nei fine settimana, che ho voluto simultanea e corale – afferma il direttore del polo museale della Toscana Stefano Casciu in una nota – per sottolineare il valore simbolico del passaggio da una fase di resilienza, che ha visto i nostri musei particolarmente attivi con iniziative digitali, lavori di restauro, catalogo, allestimento e manutenzione ordinaria e straordinaria, a una fase di ripresa, incoraggiata dalle istituzioni, tale da intercettare la domanda di cultura e favorire la ripartenza delle attività turistiche.

Abbiamo iniziato già nei giorni scorsi – aggiunge Casciu – con alcune aperture frutto degli accordi di valorizzazione con gli enti locali promosse in questi anni dalla direzione, per proseguire con altre, dal forte valore simbolico, il 1 maggio. Il maggior numero di aperture si concentrerà tra il 3 e il 4 maggio quando sarà possibile riaprire in concomitanza con gli altri istituti nazionali della Regione”. Tra le aperture, la nota sottolinea che a Firenze, dal 3 maggio si potrà tornare ad ammirare la nuova sala del Beato Angelico del museo di San Marco, recentemente riallestita. Al museo archeologico nazionale di Firenze riapre anche la mostra ‘Tesori dalle terre d’Etruria. La collezione dei conti Passerini, Patrizi di Firenze e Cortona’, inaugurata in ottobre, subito chiusa e poi riaperta per breve tempo ad inizio anno. Sempre a Firenze e provincia oltre al Museo di San Marco e al Museo archeologico riapriranno dal 1 maggio la Villa medicea di Cerreto Guidi, dal 4 maggio il Parco di Villa il Ventaglio, il cenacolo di Andrea del Sarto e dal 7 maggio, Villa Corsini a Castello.