🎧The Stranglers. Uomini in nero, il nuovo libro di Stefano Gilardino

“The Stranglers. Uomini in nero”. La travagliata epopea di una delle band più odiate, leggendarie e fuori dagli schemi del rock britannico. Il nuovo libro dello scrittore e giornalista musicale Stefano Giardino. Intervista a cura di Davide Agazzi

Gli Stranglers anticipano la moda punk di darsi nomi scioccanti, dal 1974 saranno The Guilford Stranglers (in onore dello strangolatore di Boston), poi semplicemente The Stranglers. La band, al netto di cambi di formazione, di etichetta e svolte sonore non indifferenti (conosciuti per il “valzer in 13/8” ‘Golden Brown’), è ancora attiva e capace di fare sold out anche in Italia.

A raccontare la loro epopea è Stefano Gilardino, giornalista musicale dalla prosa elettrizzante, capace di trovare le curiosità più interessanti e inedite. Un libro unico in Italia, ricchissimo di immagini, interviste e trivia. Un libro adatto per conoscere meglio gli Strangolatori, ma anche per approfondire tutta la produzione del gruppo grazie all’analisi canzone per canzone. La parabola completa di un gruppo da scoprire e da riscoprire in attesa delle prossime date italiane.

(Prefazione Garry Coward-Williams, 25 euro, 336 pagine Edizioni Tsunami Collana Gli Uragani (54).

Stefano Gilardino scrittore e giornalista musicale, ha iniziato la carriera in proprio, fotocopiando la sua fanzine punk hardcore Senza Nomeall’inizio degli anni Ottanta. È stato redattore di importanti riviste italiane come Rock Sound, Speciale Punk, Onstage Magazine, Dynamo! e Vida e collaboratore di XL/Repubblica, Rolling Stone, Bam! Magazine, Icon. Ha scritto i libri 100 dischi ideali per capire il punk(Editori Riuniti, 2006), La storia del punk (Hoepli, 2017), Il quaderno punk. 1979-1981. La nascita del nuovo rock italiano (Goodfellas, 2018, assieme a suo fratello Fabrizio), La storia del rock in Italia (Hoepli, 2019), Shock antistatico. Il post-punk italiano 1979-1985 (Goodfellas, 2021).