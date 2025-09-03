www.controradio.it 🎧Resort di lusso in Oltrarno: il mistero della collina "sbancata" in Costa Scarpuccia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:40 Share Share Link Embed

Negli ultimi anni l’Oltrarno fiorentino è diventato campo di battaglia tra piani edilizi ambiziosi e cittadini e comitati preoccupati per la tutela del paesaggio. Si moltiplicano progetti di ville private, resort e ristrutturazioni di lusso che stanno cambiando non solo il volto della città, ma anche quello delle colline che la circondano. Ora il Corriere Fiorentino parla di un nuovo “allarme” nella collina adiacente a Costa Scarpuccia.

In Costa San Giorgio, da anni è prevista la nascita di un grande resort da cento camere, distribuito su novemila metri quadrati, nonostante la collina sia da sempre considerata fragile e soggetta a frane. Il cantiere, però, non è ancora partito: «Dal 2017 davanti all’ex caserma ci sono i divieti di sosta, ma per fortuna tutto è rimasto fermo», sottolinea Marco Pranzini, portavoce del comitato Canneto Le Coste.

Poco più in là, a Costa Scarpuccia i lavori sono già una realtà. Gli abitanti parlano di “sbancamento della collina”: sono stati abbattuti alberi, costruita una piscina e modificata una peschiera ottocentesca. «La questione più grave – spiega ancora Pranzini – è che la collina è stata tagliata senza che se ne conoscano i motivi. Probabilmente per realizzare strade interne, ma non c’è trasparenza».

Le richieste di chiarimenti su autorizzazioni e permessi restano senza risposta da Palazzo Vecchio. Solo un anno fa la giunta, interpellata dal consigliere comunale Alessandro Draghi (FdI), aveva definito gli interventi “conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio”. La variante, approvata nel 2021, ha permesso tra l’altro la costruzione di nuovi vani tecnici e la fusione di unità immobiliari. Il progetto, firmato dallo studio Marco Casamonti & Partners per un committente americano, avrà come destinazione finale residenze di lusso.

Il fenomeno non si ferma qui. A Bellosguardo, villa Fioravanti è al centro di un imponente restauro commissionato da un magnate di Singapore: oltre alle impalcature che circondano la villa, sono comparsi un nuovo ascensore esterno e una piscina. Ci sono poi gli appartamenti di pregio nell’ex ospedale militare di via Monte Oliveto, resort a villa dell’Ombrellino, oltre a vari cantieri sparsi sulle colline. Un mosaico di trasformazioni che alimenta le preoccupazioni di comitati e cittadini, convinti che le colline fiorentine stiano diventando sempre più un territorio destinato al lusso e sempre meno accessibile alla città.