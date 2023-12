🎧Nuovi spazi per il Centro Demetra, lo storico centro di procreazione assistita Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:40 Share Share Link Embed

Il centro Demetra è uno dei centri di procreazione assistita privati-convenzionati più importanti d’Italia. Da oggi si arricchisce di nuovi spazi nuovi spazi, che permetteranno di accogliere le pazienti “con più calma e di offrire un servizio migliore” afferma la direttrice Claudia Livi. Ci saranno degli studi appositamente per le biologhe del centro, spazi per consultarsi con le ostetriche e un ampliamento dell’area dedicata all’agopuntura, uno dei servizi più richiesti del centro.

Audio: Dottoressa Claudia Livi

Centro Demetra nasce nel 1994 da cinque ginecologi che volevano offrire alle coppie metodologie di trattamento al passo con i tempi. Dall’apertura a oggi, ha seguito oltre 30.000 coppie, provenienti da tutte le regioni di Italia. Le coppie vengono seguite da uno staff costituito da 16 medici (9 ginecologi, 1 andrologo, 5 anestesisti, 1 agopuntore), 11 biologhe, 2 biologi in formazione, un biotecnologo, 4 ostetriche, 2 infermiere, 4 Oss, 8 tra segretarie reception e amministrazione. Il centro è stato il promotore dei ricorsi alla Corte Costituzionale che hanno reso di nuovo possibile il congelamento degli embrioni (nel 2009) e l’abrogazione del divieto di eterologa (nel 2014). Il Centro è stato accanto alle coppie che hanno deciso di fare ricorso contro alcuni punti della Legge 40 e proprio da qui sono partiti i quesiti alla Corte Costituzionale che hanno portato alla modifica della legge stessa (nel 2009 e nel 2014). I ricorsi riguardavano anche coppie con malattie ereditarie trasmissibili al feto con conseguenze gravissime sulla salute del feto stesso. Il Centro Demetra è stato il primo centro privato- convenzionato che in Italia ha inserito operativamente cicli di trattamento Fivet/Icsi con biopsia della blastocisti. Qui nel 2010 è stata

concepita la prima bimba nata in Toscana libera da una malattia genetica gravissima che aveva ucciso il suo fratellino, venuto alla luce senza test per analizzare il DNA embrionale e determinare anomalie genetiche. Il Centro Demetra è uno dei pochi centri italiani presso cui è possibile effettuare cicli con donazione di gameti in regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti, che hanno riscontro anche nell’elevato numero di coppie che si rivolgono a noi” commenta Claudia Livi, direttore sanitario del Centro Demetra. “Per i trattamenti in convenzione in Toscana le liste di attesa sono inferiori ad altre regioni, ma sono ancora troppo lunghe, considerato che il successo del trattamento è strettamente correlato all’età della coppia: più si alza più diminuiscono le probabilità di una gravidanza. Con i nuovi spazi avremo la possibilità di arrivare a supportare oltre 2000 cicli di procreazione assistita all’anno, in ambienti per la diagnostica e le attività correlate alla diagnosi e trattamento della infertilità più confortevoli e accoglienti, ma per diminuire i tempi di attesa è necessario un intervento anche da parte delle istituzioni”.

La nuova struttura, adiacente all’attuale, nasce dal recupero di un immobile di 5 piani degli anni Settanta, che fino al gennaio 2020 era destinato ad alloggi di tipo residenziale costituiti da miniappartamenti indipendenti.Ogni miniappartamento è stato trasformato nella nuova destinazione d’uso, in un ambulatorio:ciascuno è formato da uno studio medico, dove avviene il ricevimento ed il colloquio con i pazienti, una stanza visite, adeguatamente attrezzata, due aree destinate rispettivamente a spogliatoio per personale sanitario e a spogliatoio per pazienti e un servizio igienico ad uso esclusivo dei pazienti. Il palazzo comprende anche un’ area ricreativa e relax per i dipendenti e collaboratori, con la possibilità di usufruire di infrastrutture e attrezzature per la pausa pranzo, la sala riunioni, lo spazio destinato a saletta di attesa con capienza fino a 12 sedute ed un desk-reception. Con l’inaugurazione dei nuovi spazi, il Centro Demetra amplia sia il numero degli ambulatori, che arrivano così a 9. Il progetto ha avuto la pre-approvazione dagli uffici preposti dell’ Azienda sanitaria Toscana Centro, i lavori sono iniziati nel settembre 2022 e terminati a fine luglio 2023. Hanno avuto uno stop di alcuni mesi per l’occupazione dell’immobile da parte del Movimento per la casa di Firenze, risolta grazie al pronto intervento della Questura di Firenze e dell’Assessorato alla Sicurezza

sociale.