🎧Nasce il premio Francesco Nuti: il 10 e il 23 aprile al Cinema La Compagnia due serate a lui dedicate

Nasce il Premio Francesco Nuti, per ricordare l’opera cinematografica dell’attore e regista pratese scomparso nel 2023. Il premio verrĂ consegnato Il 10 e il 23 aprile al Cinema La Compagnia, dove si terranno due serate di film e grandi ospiti del cinema Italiano che renderanno omaggio all’attore. L’iniziativa, è  realizzata da Filmarea grazie al patrocinio e al contributo della Regione Toscana e del Consiglio Regionale.Â

Audio: Annamaria Malipiero e Silvia Groppa, direttrice artistica

Due serate dedicate a Francesco Nuti, per ricordarne la figura e l’opera cinematografica e per presentare il premio a lui intitolato, si terranno al Cinema La Compagnia di Firenze, il 10 e il 23 aprile. L’iniziativa, organizzata da Filmarea e realizzata grazie al patrocinio e al contributo del Consiglio regionale e della Regione Toscana, è stata presentata questa mattina (giovedì 4 aprile) presso il Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, dove sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, l’attrice ed ex moglie di Francesco Nuti, Annamaria Malipiero e la produttrice Silvia Groppa.

Mercoledì 10 aprile verrà proiettato il film ‘Casablanca, Casablanca’ (1985). Ospiti della serata Claudio Bisio e Sabrina Ferilli, quest’ultima partner di Nuti nell’ultimo film della trilogia sul biliardo ‘Il Signor Quindicipalle’. Secondo appuntamento invece martedì 23 aprile con il film ‘Stregati’ (1986). Ospiti della serata Giovanni Veronesi e Giuliana De Sio, insieme ai musicisti Stefano (cocco) Cantini e Riccardo Galardini che suoneranno dal vivo il motivo musicale della colonna sonora del film, scritta dal fratello Giovanni Nuti, vincitrice del Nastro d’Argento. Non mancheranno contributi video inediti. Entrambe le serate, per la direzione artistica di Silvia Groppa e Annamaria Malipiero, sono state realizzate con la collaborazione di Ginevra Nuti, e saranno presentate dal conduttore radiofonico Carlo Nicoletti. Nell’occasione sarà inoltre consegnato ad artisti dello spettacolo il Premio Francesco Nuti, istituito da Ginevra Nuti: un manufatto artistico plasmato dalla storica bottega di gioielleria artigiana fiorentina Paolo Penko, anche per mano della stessa Ginevra Nuti, ispirato a un’opera pittorica di Francesco Nuti.

“Sono molto grata alle istituzioni nella persona del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e del presidente della Regione Eugenio Giani – ha affermato Silvia Groppa – per aver abbracciato il progetto che stiamo portando avanti, con grande soddisfazione, per omaggiare Francesco Nuti, uno dei fautori della commedia italiana degli anni Ottanta insieme a Roberto Benigni e Massimo Troisi”.

“Dopo la scomparsa di Francesco abbiamo pensato di istituire un premio a suo nome e questa ci è sembrata l’occasione giusta per presentarlo – ha dichiarato Annamaria Malipiero –. Vorremmo portare avanti questa rassegna anche negli anni a venire. Si stanno facendo tantissime iniziative per ricordare il nome di Francesco e speriamo in questo modo che anche le nuove generazioni possano conoscere la sua arte”.

“È sempre bello – dice Ginevra Nuti – quando iniziative pubbliche hanno l’obiettivo di omaggiare il cinema, e non solo, del mio papà , che ha comunicato attraverso la sua arte a diverse generazioni di pubblico. Sulla scia di questi eventi ho potuto finalmente concretizzare un mio grande desiderio, quello di poter io stessa contribuire a raccontare la storia di papà attraverso l’istituzione di un premio a lui intitolato”.

La Fondazione Ginevra Olivetti Rason sarà presente nelle due serate con una postazione di volontari, nel foyer del Cinema La Compagnia. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Visione con il patrocinio ed il contributo del Consiglio della Regione Toscana e della Regione Toscana, con il patrocinio del Premio Globo d’Oro della stampa estera in Italia e del Centro Sperimentale di Cinematografia, il supporto di Unicoop Firenze e Italiana Assicurazioni, per l’organizzazione generale di Filmarea e la partecipazione di numerosi partner che a diverso titolo hanno contribuito per la sua riuscita: Paolo Penko Firenze, Bremstar Eventi, Trattoria Zazà Firenze, Palazzo Castri 1874 Hotel, Titanus, Scaramuzzi Team, Studio Calonaci, Cinema La Compagnia.