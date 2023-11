🎧Maltempo in Toscana: vittime salgono a cinque, in Consiglio dei Ministri lo stato di calamità per la regione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:58:27 Share Share Link Embed

Maltempo. In Toscana a causa del maltempo “purtroppo le vittime salgono a 5”. Lo comunica il presidente della Regione Eugenio Giani.

Ascolta lo speciale con le interviste e i collegamenti in Newsline, dell’assessora regionale alla protezione civile Monia Monni, dello stesso Giani, dei sindaci di Prato, Firenze e Campi Bisenzio.

Da quanto si apprende, ai tre anziani morti – due a Montemurlo (Prato) e uno a Rosignano (Livorno) – si aggiungono altre due persone, marito e moglie di Lamporecchio (Pistoia), che risultavano dispersi nel territorio del vicino comune di Vinci (Firenze), dove la loro auto era stata travolta dall’acqua e dal fango.

E’ stato ritrovato vivo uno dei dispersi. Lo rendono noto i carabinieri spiegando che si tratta di un 72enne per il quale le ricerche erano scattate a Campi Bisenzio. Sempre a Campi risulta dispersa un’altra persona.

Dalla scorsa notte è lotta contro il tempo per salvare le persone e mettere in sicurezza edifici e argini dei fiumi. La Toscana è la regione più colpita.

“Ho parlato con il presidente del Consiglio pochi minuti fa, si stanno attivando per portare nel Consiglio dei Ministri che inizia alle 11 lo stato di calamità nazionale“, ha annunciato il governatore Giani.

Nella regione ci sono almeno 40mila persone senza luce e sono stati fatti mille interventi. Almeno due i dispersi, si tratta di due persone che mancano all’appello a Campi Bisenzio, il comune fiorentino dove si registra la situazione più grave per l’ondata di maltempo. La notte scorsa la gente si è accampata sui tetti delle abitazioni per mettersi in salvo e chiedere aiuto e un centinaio si sono rifugiati in un centro commerciale. Dall’alba poi si sono levati gli elicotteri della Protezione civile per monitorare la situazione e i vigili del fuoco hanno iniziato a evacuare le famiglie dalle case inondate dall’acqua. La pioggia al momento è cessata: a non dare tregua ora è il forte vento.

A Livorno per una mareggiata è stata abbattuta la statua della Ballerina, allagata anche la passeggiata di Viareggio mentre a Lucca il Serchio è monitorato.

“Già passata la piena dell’Arno a Firenze senza criticità ”. E’ quanto reso noto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Prevista nelle prossime ore a Pisa all’interno delle soglie di riferimento”, ha concluso il governatore.

A seguito degli ingenti danni registrati nelle ultime ore il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai chiede lo stato di calamità nazionale.