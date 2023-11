Maltempo: Toscana flagellata con vittime, dispersi e richiesta dello stato di calamità

E’ di tre vittime, due a Montemurlo e una a Rosignano, il bilancio provvisorio dell’ondata di maltempo che dal tardo pomeriggio di ieri ha colpito duramente la Toscana. Il fiume Bisenzio e’ straripato, cosi’ i torrenti Furba e Bagnolo. A Prato le strade si sono allagate, con decine di auto trascinate via dal fango, l’acqua ha invaso anche il pian terreno dell’ospedale Santo Stefano.

A Montemurlo sono deceduti due anziani: uno sarebbe annegato in casa, l’altra sarebbe stata colta da un malore mentre cercava di spalare l’acqua da casa. A Rosignano, in Provincia di Livorno, l’altro decesso, sempre di un anziano, durante l’evacuazione di una Rsa. Battuti dalla pioggia diversi comuni sempre nella provincia di Prato. Problemi anche nella zona di Pistoia e a Campi Bisenzio. In diverse localita’ i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad evacuare le abitazioni a rischio allagamento.

Stamattina in decine di Comuni del Centro e Nord Italia le scuole resteranno chiuse per l’allerta meteo. “Ho dichiarato lo stato di emergenza regionale e sono gia’ in contatto con il governo per quello nazionale. La situazione e’ davvero molto grave”, avverte il governatore della Toscana Eugenio Giani. Poi specifica: “Non avevamo mai registrato cosi’ tanta pioggia in cosi’ pochi minuti. Quello che e’ avvenuto stanotte in Toscana ha un nome chiaro: cambiamento climatico. Dobbiamo impegnarci tutti per contrastarlo, senza rinunciare davanti al disinteresse altrui”.

L’elenco provvisorio dei danni. A Carmignano l’esondazione del torrente Furba ha comportato un allagamento. A Montemurlo la fuoriuscita dagli argini del torrente Bagnolo ha provocato numerosi allagamenti. Frane importanti sono state segnalate tra San Quirico, Sassetta e sul Montalbano. A Prato sono stati chiusi tutti i ponti a causa esondazione Bisenzio in zona Santa Lucia. E’ stata aperta la cassa d’espansione dell’Ombrone. Chiuso il tratto dell’Autostrada A11 tra e Prato ovest e Pistoia per allagamento della carreggiata. Tra Vernio e Vaiano un treno proveniente da Bologna si e’ bloccato con 150 passeggeri a bordo, sono stati evacuati e hanno trovato supporto presso il palazzo comunale di Vaiano. A Campi Bisenzio c’e’ e’ stata una rottura degli argini con tracimazione del Bisenzio al ponte della Rocca da entrambi i lati. E’ saltata l’elettricita’ in alcune zone. Pistoia, Agliana, Quarrata e Serravalle Pistoiese sono state colpite da allagamenti a causa degli affluenti dell’Ombrone. Anche a Lamporecchio, Larciano e Monsummano Terme si registrano vari allagamenti. A Quarrata una parte del centro abitato e’ allagato e i soccorsi hanno provveduto ad evacuare i residenti. Allagati anche dei reparti dell’ospedale di Pontedera.

“Livelli in calo su Ombrone Pistoiese e Bisenzio ma la situazione è ancora molta critica. Situazione Arno: La piena è attesa a Firenze dopo le ore 12 con un colmo di piena a cavallo del primo livello di guardia”. Lo scrive su X il presidente della Regione Toscana, Eurgenio Giani.